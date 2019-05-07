Утро в Ижевске: подробности стрельбы из многоэтажки, завершение отопительного сезона и приостановка ремонта улицы Бабушкина

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 7 мая, вторник. В городе сегодня облачно, дождь. Днем до +22 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

Мотоциклы Иж Пульсар произведенные на Концерне Калашников получила военная автоинспекция Москвы (подробнее)

Трамваи №8 и №11 Ижевска не будут работать несколько дней (подробнее)

Администрация Ижевска займется содержанием дорог в микрорайонах Люлли и Медведево (подробнее)

Среди погибших и пострадавших в авиакатастрофе в «Шереметьево» нет жителей Удмуртии (подробнее)

Далее с подробностями.

ПРИОСТАНОВИЛИ

В Ижевске приостановили ремонт на улице Бабушкина. Ремонт этого участка начался 2 мая, по словам председателя общественной организации «Автомобильная Удмуртия», подрядчик укладывал асфальт 3 мая, когда был дождь (подробнее)

Фото: пресс-служба администрации города

ИЖЕВСКИЙ СТРЕЛОК

Стали известны подробности стрельбы в Ижевске. Напомним, что 3 мая в соцсетях появилась запись: два молодых человека стреляют из окон многоквартирного дома в центре города. Где это происходило, были ли пострадавшие и что известно о стрелках? Разбиралась «Комсомолка» (подробнее)

Фото: скриншот видео

ЗАВЕРШЕНИЕ СЕЗОНА

В Ижевске отопительный сезон завершится 7 мая. Постановление подписал глава Ижевска Олег Бекмеметьев. Отключать тепло будут поэтапно (подробнее)

Фото: архив КП

КАК ПОГОДКА?

Наступила вновь короткая рабочая неделя, впереди праздничные выходные, посвященные Дню Победы. Мы узнали, какую погоду ждать ижевчанам 9 мая (подробнее)