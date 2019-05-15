2019-05-15T08:19:22+03:00
Общество

Утро в Ижевске: горячие фото Туктамышевой с отдыха, запрет на курение на набережной и имена 10 победителей первого полуфинала «Евровидения»

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Сергей БерезинФото: Сергей Березин
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Доброе утро, Ижевск! На календаре среда, 15 мая. Сегодня днем ожидаются дожди, температура +19...+21°С. Желаем всем хорошего дня, удачного начала рабочей недели и предлагаем почитать новости одной строкой:

- Фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала горячие фото с отдыха

- На набережной Ижевска запретят курить табак

- Школьник из Ижевска разработал «умные» стельки

- С 13 по 16 мая по улице Нижней в Ижевске закрыто движение

- Замглавы Ижевска рассказал, почему ушел из банковского бизнеса и каково ему работать с главой города

- Названы имена 10 победителей первого полуфинала «Евровидения»

А теперь к главным новостям

Предложили мониторить соцсети

Мониторинг соцсетей

Мониторинг соцсетей

В российских учебных заведениях необходимо ввести должность специалиста по анализу профилей школьников и студентов в социальных сетях. С таким предложением выступила уполномоченный по правам человека в РоссииТатьяна Москалькова (продолжение).

Нужно 12 миллионов

Экспертиза за 12 миллионов

Экспертиза за 12 миллионов

Специалисты рассказали, какие средства нужны на экспертизу башни главного корпуса оружейного завода. Напомним, она сильно пострадала во время пожара в 2018 году. Подсчеты есть, а денег нет... (продолжение).

Последствия лета

Последствия лета

Последствия лета

Аномальная жара оставила свой след в Ижевске. И многие жители это почувствовали. Расскажем, как столица Удмуртии пережила 30-градусные отметки (продолжение).

Призы за рисунки!

Призы за рисунки

Призы за рисунки

Дети из Ижевска могут выиграть конструктор, поучаствовав в новом конкурсе от «Комсомолки» и «Ижкомцентра»! Подробнее об условиях конкурса можно узнать по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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