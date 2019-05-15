Утро в Ижевске: горячие фото Туктамышевой с отдыха, запрет на курение на набережной и имена 10 победителей первого полуфинала «Евровидения»

Доброе утро, Ижевск! На календаре среда, 15 мая. Сегодня днем ожидаются дожди, температура +19...+21°С. Желаем всем хорошего дня, удачного начала рабочей недели и предлагаем почитать новости одной строкой:

- Фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала горячие фото с отдыха

- На набережной Ижевска запретят курить табак

- Школьник из Ижевска разработал «умные» стельки

- С 13 по 16 мая по улице Нижней в Ижевске закрыто движение

- Замглавы Ижевска рассказал, почему ушел из банковского бизнеса и каково ему работать с главой города

- Названы имена 10 победителей первого полуфинала «Евровидения»

А теперь к главным новостям

Предложили мониторить соцсети

Мониторинг соцсетей

В российских учебных заведениях необходимо ввести должность специалиста по анализу профилей школьников и студентов в социальных сетях. С таким предложением выступила уполномоченный по правам человека в РоссииТатьяна Москалькова (продолжение).

Нужно 12 миллионов

Экспертиза за 12 миллионов

Специалисты рассказали, какие средства нужны на экспертизу башни главного корпуса оружейного завода. Напомним, она сильно пострадала во время пожара в 2018 году. Подсчеты есть, а денег нет... (продолжение).

Последствия лета

Последствия лета

Аномальная жара оставила свой след в Ижевске. И многие жители это почувствовали. Расскажем, как столица Удмуртии пережила 30-градусные отметки (продолжение).

Призы за рисунки!

Призы за рисунки

Дети из Ижевска могут выиграть конструктор, поучаствовав в новом конкурсе от «Комсомолки» и «Ижкомцентра»! Подробнее об условиях конкурса можно узнать по ссылке.