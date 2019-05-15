Утро в Ижевске: горячие фото Туктамышевой с отдыха, запрет на курение на набережной и имена 10 победителей первого полуфинала «Евровидения»
Доброе утро, Ижевск! На календаре среда, 15 мая. Сегодня днем ожидаются дожди, температура +19...+21°С. Желаем всем хорошего дня, удачного начала рабочей недели и предлагаем почитать новости одной строкой:
- Фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала горячие фото с отдыха
- На набережной Ижевска запретят курить табак
- Школьник из Ижевска разработал «умные» стельки
- С 13 по 16 мая по улице Нижней в Ижевске закрыто движение
- Замглавы Ижевска рассказал, почему ушел из банковского бизнеса и каково ему работать с главой города
- Названы имена 10 победителей первого полуфинала «Евровидения»
А теперь к главным новостям
Предложили мониторить соцсети
Мониторинг соцсетей
В российских учебных заведениях необходимо ввести должность специалиста по анализу профилей школьников и студентов в социальных сетях. С таким предложением выступила уполномоченный по правам человека в РоссииТатьяна Москалькова (продолжение).
Нужно 12 миллионов
Экспертиза за 12 миллионов
Специалисты рассказали, какие средства нужны на экспертизу башни главного корпуса оружейного завода. Напомним, она сильно пострадала во время пожара в 2018 году. Подсчеты есть, а денег нет... (продолжение).
Последствия лета
Последствия лета
Аномальная жара оставила свой след в Ижевске. И многие жители это почувствовали. Расскажем, как столица Удмуртии пережила 30-градусные отметки (продолжение).
Призы за рисунки!
Призы за рисунки
Дети из Ижевска могут выиграть конструктор, поучаствовав в новом конкурсе от «Комсомолки» и «Ижкомцентра»! Подробнее об условиях конкурса можно узнать по ссылке.
ИСТОЧНИК KP.RU
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