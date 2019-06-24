Утро в Ижевске: скандал из-за нового показательного номера Алины Загитовой, ремонт дорог и жизнь Анастасии Вотинцевой после прямой линии

Доброе утро, Ижевск! На дворе 24 июня, понедельник. Столбик термометра поднимется до 26 градусов, будет преимущественно без осадков. А пока вы настраиваетесь на новую рабочую неделю, предлагаем вам почитать новости одной строкой:

- В Ижевске загорелась квартира

- 40-летний житель Удмуртии подозревается в повреждении около 40 могил

- Почти 11 тысяч жителей Удмуртии пострадали от укусов клещей

- В Удмуртии открыли памятник воинам Великой Отечественной войны

- Поисково-спасательная служба нашла потерявшихся при сплаве туристов

- В Удмуртии пройдет первый экологический этнофестиваль

Перейдем к подробным новостям:

Американский хореограф обвинила фигуристку Алину Загитову в плагиате

Фото: fssrussia

Вокруг нового показательного номера Алины Загитовой разгорелся очередной скандал. На этот раз американский хореограф Джоджо Гомез на страницах своего Инстаграма разразилась гневным постом. Как так? Новый показательный номер Алины Загитовой - не что иное, как плагиат ее постановки. И в сети видеоролик с танцами от Гомез появился еще в апреле. А в июне, как утверждает хореограф, она с удивлением увидела то же самое в показательном номере Загитовой на песню Bad Guy Билли Айлиш.

Два года после прямой линии с Путиным: как сейчас живет ижевчанка, которую переселили из барака на Чапаева

Анастасия Вотинцева прославилась после "Прямой линии с Владимиром Путиным" два года назадФото: Архив КП

В четверг, 20 июня, прошла очередная прямая линия с Владимиром Путиным. На этот раз жителям Удмуртии не удалось задать вопрос Президенту России. Последней счастливицей стала Анастасия Вотинцева в 2017 году. Решилась ли ее проблема? И как она сейчас живет? Выяснила «Комсомолка».

Какие дороги рекомендованы для ремонта в 2020 году

Фото: Амир Закиров

К решению одной из важнейших городских проблем - убитым дорогам - подключились общественники. Так, Общественная палата Ижевска приняла участие в формировании списка участков для ремонта в следующем году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Как они выбирались и кто попал в список, выяснила «Комсомолка».

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».