Утро в Ижевске: возвращение Алины Загитовой, суперфиналы по шахматам и прогноз погоды на неделю

Доброе утро, Ижевск! На календаре 12 августа, понедельник. Температура воздуха - 10-12 градусов тепла, идут дожди. А пока вы пьете чай и одеваетесь потеплее, предлагаем вам почитать новости одной строкой:

- Ижевчанина подозревают в краже 1,5 тыс. литров топлива

- Древесину на 3 млн рублей незаконно вырубили в Удмуртии

- Ижевчане могут придумать название для сквера Оружейника Драгунова

- Центры цифрового образования появятся в четырех городах Удмуртии

- В зоопарке Удмуртии возобновились выступления моржей

- Олимпийская чемпионка Алина Загитова вернулась в Россию

Перейдем к подробным новостям:

Погода в Ижевске: почти всю неделю будут идти дожди

В конце недели придет теплоФото: Архив КП

На предстоящей неделе у ижевчан так и не появится возможность передохнуть от непогоды. По данным Яндекс.Погода, только в четверг и пятницу будет тепло и без осадков.

Закончат ли ремонт школ и детских садов в Ижевске вовремя?

Фото: Маргарита Вахрушева

До начала нового учебного года осталась всего пара недель, и образовательные учреждения в Ижевске вовсю готовятся к 1 сентября. Так, в этом году будет отремонтировано 14 школ и 19 детских садов, в том числе детский сад № 24 и школа № 85.

Музей-усадьба Чайковского встречает гостей: в Удмуртии состоялось торжественное открытие суперфиналов России по шахматам

Суперфиналы проходят в рамках проекта "Шахматы в музее"Фото: Амир Закиров

В пятницу, 9 августа, Музей-усадьба П.И. Чайковского под музыку Государственного симфонического оркестра Удмуртии принимал высоких гостей на торжественном открытии Суперфиналов чемпионата России по шахматам.

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