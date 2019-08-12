Утро в Ижевске: возвращение Алины Загитовой, суперфиналы по шахматам и прогноз погоды на неделю
Доброе утро, Ижевск! На календаре 12 августа, понедельник. Температура воздуха - 10-12 градусов тепла, идут дожди. А пока вы пьете чай и одеваетесь потеплее, предлагаем вам почитать новости одной строкой:
- Ижевчанина подозревают в краже 1,5 тыс. литров топлива
- Древесину на 3 млн рублей незаконно вырубили в Удмуртии
- Ижевчане могут придумать название для сквера Оружейника Драгунова
- Центры цифрового образования появятся в четырех городах Удмуртии
- В зоопарке Удмуртии возобновились выступления моржей
- Олимпийская чемпионка Алина Загитова вернулась в Россию
Перейдем к подробным новостям:
Погода в Ижевске: почти всю неделю будут идти дожди
В конце недели придет теплоФото: Архив КП
На предстоящей неделе у ижевчан так и не появится возможность передохнуть от непогоды. По данным Яндекс.Погода, только в четверг и пятницу будет тепло и без осадков.
Закончат ли ремонт школ и детских садов в Ижевске вовремя?
Фото: Маргарита Вахрушева
До начала нового учебного года осталась всего пара недель, и образовательные учреждения в Ижевске вовсю готовятся к 1 сентября. Так, в этом году будет отремонтировано 14 школ и 19 детских садов, в том числе детский сад № 24 и школа № 85.
Музей-усадьба Чайковского встречает гостей: в Удмуртии состоялось торжественное открытие суперфиналов России по шахматам
Суперфиналы проходят в рамках проекта "Шахматы в музее"Фото: Амир Закиров
В пятницу, 9 августа, Музей-усадьба П.И. Чайковского под музыку Государственного симфонического оркестра Удмуртии принимал высоких гостей на торжественном открытии Суперфиналов чемпионата России по шахматам.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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