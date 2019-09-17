Утро в Ижевске: будущее центральной площади, возможный приезд Путина и первый снег
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 17 сентября, вторник. В городе сегодня ожидается облачно с прояснениями, дождь. Днем до +17 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:
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БУДУЩЕЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ
10 сентября в Ижевске представили предварительный проект третьей очереди благоустройства Центральной площади. Напомним, что к ней относится участок около кинотеатра Россия, мост и спуск к Монументу дружбы народов. В основу проекта легли идеи самих жителей. Ремонт третьей очереди будет в следующем году.
На площади может появиться фонтан с перголой. Фото: Центр развития дизайна и городской среды
ВАЖНАЯ ПЕРСОНА
Президент России Владимир Путин возможно примет участие в праздновании Дня оружейника. Об этом рассказал корреспондент Павел Зарубин в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» (12+).
Фото: Архив
КАК ПОГОДКА?
В Удмуртии уже на следующей неделе может пойти первый снег. При этом в течение этой недели температура в Удмуртии постепенно будет понижаться, а также каждый день ожидаются дожди.
Фото: pixabay.com
ИСТОЧНИК KP.RU
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