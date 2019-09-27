2019-09-27T10:38:27+03:00
Общество

Утро в Ижевске: рост тарифа на холодную воду, высокотехнологичные протезы и новый способ борьбы со снегом

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Ирина БУРЦЕВА
Поделиться:
Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
Изменить размер текста:

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 27 сентября, пятница. В городе сегодня ожидается дождь со снегом. Днем +4...+6 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

- Проезд на автобусе станет дешевле для жителей нескольких городов Удмуртии

- Елизавета Туктамышева выиграла на первом этапе Кубка Санкт-Петербурга

- Отдыхающие в Удмуртии спасли в лесу зверька

- В 2020 году тарифы на холодную воду в Ижевске могут вырасти на 30%

- Из структуры администрации Ижевска депутаты исключили должность первого замглавы

- Официальное открытие сквера имени Михаила Калашникова состоялось в Ижевске

- Инвалиды в Удмуртии начнут получать новые высокотехнологичные протезы

- Специалисты предложили новый метод борьбы со снегом на дорогах в России

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ

Можно ли с нее дозвониться и ловит ли Wi-Fi

Фото: Архив

Фото: Архив

В конце августа в Ижевске начали устанавливать «умные» остановки. Так, первый павильон установили на Центральной площади, недалеко от театра оперы и балета. Журналист «Комсомолки» протестировал новый комплекс.

Будет ли на новой Центральной площади в Ижевске ледовый городок?

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Открытие новой Центральной площади в Ижевске вызвало много вопросов, связанных с ее дальнейшим содержанием. «Будет грустно, если после зимы «поплывет» брусчатка или потрескается покрытие», - делятся своими переживаниями жителями. Но что там будет зимой? И как площадь пережила большие праздники? Рассказываем.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Доброе утро, Ижевск! »

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Зал для занятий боксом открылся в Ижевске
Двое жителей Удмуртии очистили лес от мусора
Ремонт улицы Майской завершен в Ижевске
В ижевском Летнем саду закроют сезон
«Птичий сквер» появился в Ижевске
«ТАНЦЫ» на ТНТ: ижевчанка поучаствовала в кастинге шоу
Ижевчанина осудят за поджог многоквартирного дома
Чемпионка мира из Ижевска Алина Загитова примет участие в ледовом шоу
Две женщины погибли в ДТП на трассе в Удмуртии
Ижевский летний сад им.Горького стал лучшим в международном конкурсе
Астролог из Ижевска рассказала о любовных отношениях между знаками зодиака
Многодетным семьям в Удмуртии компенсируют плату за «коммуналку»
Определилось название сквера на улице Оружейника Драгунова в Ижевске
18-летний ижевчанин избил подростка битой
Елизавета Туктамышева стала лучшей на первом этапе Кубка Санкт-Петербурга
По факту гибели 17-летнего юноши в Удмуртии проводится доследственная проверка
Какая погода будет в Удмуртии в выходные