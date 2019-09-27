Утро в Ижевске: рост тарифа на холодную воду, высокотехнологичные протезы и новый способ борьбы со снегом
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 27 сентября, пятница. В городе сегодня ожидается дождь со снегом. Днем +4...+6 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:
- Проезд на автобусе станет дешевле для жителей нескольких городов Удмуртии
- Елизавета Туктамышева выиграла на первом этапе Кубка Санкт-Петербурга
- Отдыхающие в Удмуртии спасли в лесу зверька
- В 2020 году тарифы на холодную воду в Ижевске могут вырасти на 30%
- Из структуры администрации Ижевска депутаты исключили должность первого замглавы
- Официальное открытие сквера имени Михаила Калашникова состоялось в Ижевске
- Инвалиды в Удмуртии начнут получать новые высокотехнологичные протезы
- Специалисты предложили новый метод борьбы со снегом на дорогах в России
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Фото: Архив
В конце августа в Ижевске начали устанавливать «умные» остановки. Так, первый павильон установили на Центральной площади, недалеко от театра оперы и балета. Журналист «Комсомолки» протестировал новый комплекс.
Будет ли на новой Центральной площади в Ижевске ледовый городок?
Фото: Амир Закиров
Открытие новой Центральной площади в Ижевске вызвало много вопросов, связанных с ее дальнейшим содержанием. «Будет грустно, если после зимы «поплывет» брусчатка или потрескается покрытие», - делятся своими переживаниями жителями. Но что там будет зимой? И как площадь пережила большие праздники? Рассказываем.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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