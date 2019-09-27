Утро в Ижевске: рост тарифа на холодную воду, высокотехнологичные протезы и новый способ борьбы со снегом

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 27 сентября, пятница. В городе сегодня ожидается дождь со снегом. Днем +4...+6 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

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Фото: Архив

В конце августа в Ижевске начали устанавливать «умные» остановки. Так, первый павильон установили на Центральной площади, недалеко от театра оперы и балета. Журналист «Комсомолки» протестировал новый комплекс.

Будет ли на новой Центральной площади в Ижевске ледовый городок?

Фото: Амир Закиров

Открытие новой Центральной площади в Ижевске вызвало много вопросов, связанных с ее дальнейшим содержанием. «Будет грустно, если после зимы «поплывет» брусчатка или потрескается покрытие», - делятся своими переживаниями жителями. Но что там будет зимой? И как площадь пережила большие праздники? Рассказываем.

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