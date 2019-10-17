Утро в Ижевске: проверки дорог в школы, спасение собаки от живодеров и увеличение выплат на детей
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 17 октября, четверг. В городе сегодня небольшой дождь или снег. Днем до +3 градусов. Но мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:
- До конца года на нескольких улицах в Ижевске появится освещение
- Экс-замглавы администрации Ижевска по соцполитике задержали в Севастополе
- в Удмуртии неравнодушные жители спасли пса из рук живодеров
- В ГИБДД рассказали, чем заменят камеры-треноги на дорогах
- Глава Ижевска рассказал о стоимости обслуживания Центральной площади
- Пути, по которым ходят дети в школу, будут проверять в Удмуртии
- Размер выплат на первого и второго ребенка увеличат в России
ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ
ЦУМ - банкрот?
Фото: Архив
В Арбитражный суд Удмуртии пришло заявление о признании ООО «Торговый центр «ЦУМ» банкротом. По словам заместителя руководителя УФНС России по Удмуртии Марата Хабибуллина, причина в долге организации по уплате обязательных платежей в бюджет.
Поступаем, не выходя из дома
Фото: пиксабай
Со следующего года абитуриенты смогут подать документы в некоторые ВУЗы Ижевска в режиме онлайн. Речь идет о тестировании одного из суперсервисов портала госуслуг.
Собрал 30 противогазов
Фото: Сергей Грачев
Роман Домрачев из Завьяловской школы нашел себе необычное хобби: мальчик коллекционирует противогазы. С чего началось увлечение и для чего ребенку эти устройства, Роман рассказал «Комсомолке».
ИСТОЧНИК KP.RU
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