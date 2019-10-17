2019-10-17T06:42:58+03:00
Общество

Утро в Ижевске: проверки дорог в школы, спасение собаки от живодеров и увеличение выплат на детей

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в Ижевске, пока вы спали
Ирина БУРЦЕВА
Поделиться:
Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
Изменить размер текста:

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 17 октября, четверг. В городе сегодня небольшой дождь или снег. Днем до +3 градусов. Но мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

- До конца года на нескольких улицах в Ижевске появится освещение

- Экс-замглавы администрации Ижевска по соцполитике задержали в Севастополе

- в Удмуртии неравнодушные жители спасли пса из рук живодеров

- В ГИБДД рассказали, чем заменят камеры-треноги на дорогах

- Глава Ижевска рассказал о стоимости обслуживания Центральной площади

- Пути, по которым ходят дети в школу, будут проверять в Удмуртии

- Размер выплат на первого и второго ребенка увеличат в России

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ

ЦУМ - банкрот?

Фото: Архив

Фото: Архив

В Арбитражный суд Удмуртии пришло заявление о признании ООО «Торговый центр «ЦУМ» банкротом. По словам заместителя руководителя УФНС России по Удмуртии Марата Хабибуллина, причина в долге организации по уплате обязательных платежей в бюджет.

Поступаем, не выходя из дома

Фото: пиксабай

Фото: пиксабай

Со следующего года абитуриенты смогут подать документы в некоторые ВУЗы Ижевска в режиме онлайн. Речь идет о тестировании одного из суперсервисов портала госуслуг.

Собрал 30 противогазов

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Роман Домрачев из Завьяловской школы нашел себе необычное хобби: мальчик коллекционирует противогазы. С чего началось увлечение и для чего ребенку эти устройства, Роман рассказал «Комсомолке».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Доброе утро, Ижевск! »

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Министр транспорта России отметил ремонт дорог в Удмуртии
Вандализм или искусство? В Ижевске закрасили серой краской красивое граффити
В массовом ДТП в Ижевске пострадали трое взрослых и ребенок
Елизавета Туктамышева рассказала о своем тренере и трудностях, с которыми пришлось столкнуться
Дочь Михаила Калашникова из Ижевска поедет на Алтай
5,45 млрд рублей Удмуртия планирует взять в кредит
До конца года на нескольких улицах в Ижевске появится освещение
Экс-замглавы администрации Ижевска по соцполитике задержали в Севастополе
Облачное решение «Ростелекома» по безопасности для Единой биометрической системы согласовано ФСБ России
«Собака была вся в крови»: в Удмуртии неравнодушные жители спасли пса из рук живодеров
Бизнес-абоненты Tele2 из Удмуртии сотрудничают с Москвой, Нижним Новгородом и Татарстаном
У пенсионерки из Ижевска похищено 172 тысячи рублей
Глава Ижевска рассказал о стоимости обслуживания Центральной площади
Стартовали продажи в ЖК «Свои» от «АСПЭК-Домстрой» в Ижевске
Водитель «легковушки» врезался в столб в Ижевске
«Комсомольская правда»-Ижевск» стала самым цитируемым СМИ Удмуртии
Пути, по которым ходят дети в школу, будут проверять в Удмуртии
Уроженку Удмуртии подозревают в мошенничествах на территории Башкирии
«Я всегда чем-нибудь недовольна»: Чемпионка мира Алина Загитова рассказала, откуда берет мотивацию
Бар «Питьсбург» в Ижевске оштрафовали за розничную продажу алкоголя
За девять месяцев в Ижевске появились на свет более пяти тысяч детей
В столовой одного из лицеев Ижевска нашли «просрочку»
10 миллионов за свободу: в Ижевске осудили адвоката-мошенника
Город Удмуртии вошел в ТОП-5 по качеству дорог и доступности парковок
Ижевчане могут сами составить список тротуаров, нуждающихся в срочном ремонте
Нужно ли ижевчанам прогревать двигатель, если за окном плюсовая температура
В Летнем саду Ижевска аттракционы закрыли на зиму
Жители Удмуртии стали в пять раз чаще болеть коклюшем