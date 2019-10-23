Утро в Ижевске: интервью с новым министром спорта, удлинение «умных» остановок и увеличение числа пострадавших при разрушении дамбы в Красноярске
Доброе утро, Ижевск! Сегодня среда, 23 октября. Одевайтесь теплее: на улице 6-8 градусов тепла. Днем временами будут идти дожди, а ночью пойдет долгожданный снег. А пока вы собираетесь выйти в неуютный и серый мир, предлагаем вам почитать короткие новости:
- Сходка снюсеров: насколько опасно вещество, которое распространяется среди подростков Ижевска
- 20-летний водитель врезался в столб в Ижевске и скончался в больнице
- Двое уроженцев Ижевска пострадали в Москве при нападении на хостел
- Отказываться от санавиации в Удмуртии не будут
- В гимназии №56 открыли стадион
- 9-летний ижевчанин выиграл турнир по брейк-дансу
- Алина Загитова выступит в ледовом шоу Art on Ice
Перейдем к подробным новостям:
Количество погибших при разрушении дамбы в Красноярском крае увеличилось до 17 человек
Фото: ГУ МЧС России по Красноярску
На приисках в Красноярском крае, где обрушилась дамба, обнаружили тела еще двух рабочих. В итоге количество погибших выросло до 17 человек. Судьба еще трех человек неизвестна.
Чтобы удлинить «умные» остановки, потребуется 1,5 млн рублей
Фото: Дмитрий Бикин
В Ижевске новые остановки планируют удлинять. На это требуется солидная сумма. Какие требования предъявляют к подрядчику городские власти?
Новый министр спорта рассказал о своей должности
Александр Варшавский рассказал о себе на радиоФото: Амир Закиров
Новый министр спорта Александр Варшавский выступил в эфире радио «Комсомольская правда - Ижевск» (107.6 FM, 12+). Он рассказал, какие, по его мнению, люди живут в Ижевске и слышал ли он о нашем городе раньше. Полную запись эфира можно прослушать по ссылке.
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Доброе утро, Ижевск! »