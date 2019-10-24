Утро в Ижевске: закрытие магазинов «Ижтрейдинг», ремонт дорог в Удмуртии в 2020 году и потасовка на дороге
Доброе утро, Ижевск! Сегодня четверг, 24 октября. Сегодня преимущественно без осадков, днем +6...+8 градусов. А пока вы собираетесь выйти в неуютный и серый мир, предлагаем вам почитать короткие новости:
- По какой причине закрываются магазины «Ижтрейдинг» в Ижевске
- На улице 50-летия ВЛКСМ сотрудники ДПС скрутили водителя машины
- Появился список дорог, которые будут ремонтировать в 2020 году в Удмуртии
- Разрушаем АК-12: автомат группы компаний «Калашников» выдержал испытания
- Дизайнер костюмов Алины Загитовой показала новые платья фигуристки
Перейдем к подробным новостям:
Тариф на содержание жилья в Ижевске изменился
Фото: Архив
Ижевчане заметили, что сумма в строчке за содержание жилья подросла. А у кого-то, наоборот, уменьшилась. Разбираемся, с чем это связано.
«Если бы она не закричала, неизвестно, был ли бы Рекс жив»
Фото: Валентина Мартынова
В Игринском районе Удмуртии удалось спасти собаку, над которой издевались хозяева. О жутком происшествии сообщили в соцсетях, после чего совершенно незнакомые люди объединились, чтобы помочь животному.
«Победа над собой намного труднее победы над соперником»
Фото: Архив
Николай Безумов – преподаватель по баскетболу в ижевской спортивной школе №4. В 2014 году он, в свободное от работы время, создал команду по баскетболу на колясках «Локомотив». В эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (12+, 107,6 FM) тренер рассказал, как он обучает спортсменов и с какими трудностями сталкивается на занятиях.
Бренды Удмуртии
Фото: Архив
В Удмуртии работают десятки производителей - крупных предприятий и небольших фирм, представителей промышленной, строительной, пищевой, транспортной и других отраслей. «Комсомолка» расскажет о них подробнее.
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Доброе утро, Ижевск! »