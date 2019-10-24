Утро в Ижевске: закрытие магазинов «Ижтрейдинг», ремонт дорог в Удмуртии в 2020 году и потасовка на дороге

Доброе утро, Ижевск! Сегодня четверг, 24 октября. Сегодня преимущественно без осадков, днем +6...+8 градусов. А пока вы собираетесь выйти в неуютный и серый мир, предлагаем вам почитать короткие новости:

- По какой причине закрываются магазины «Ижтрейдинг» в Ижевске

- На улице 50-летия ВЛКСМ сотрудники ДПС скрутили водителя машины

- Появился список дорог, которые будут ремонтировать в 2020 году в Удмуртии

- Разрушаем АК-12: автомат группы компаний «Калашников» выдержал испытания

- Дизайнер костюмов Алины Загитовой показала новые платья фигуристки

Перейдем к подробным новостям:

Тариф на содержание жилья в Ижевске изменился

Фото: Архив

Ижевчане заметили, что сумма в строчке за содержание жилья подросла. А у кого-то, наоборот, уменьшилась. Разбираемся, с чем это связано.

«Если бы она не закричала, неизвестно, был ли бы Рекс жив»

Фото: Валентина Мартынова

В Игринском районе Удмуртии удалось спасти собаку, над которой издевались хозяева. О жутком происшествии сообщили в соцсетях, после чего совершенно незнакомые люди объединились, чтобы помочь животному.

«Победа над собой намного труднее победы над соперником»

Фото: Архив

Николай Безумов – преподаватель по баскетболу в ижевской спортивной школе №4. В 2014 году он, в свободное от работы время, создал команду по баскетболу на колясках «Локомотив». В эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (12+, 107,6 FM) тренер рассказал, как он обучает спортсменов и с какими трудностями сталкивается на занятиях.

Бренды Удмуртии

Фото: Архив

В Удмуртии работают десятки производителей - крупных предприятий и небольших фирм, представителей промышленной, строительной, пищевой, транспортной и других отраслей. «Комсомолка» расскажет о них подробнее.

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