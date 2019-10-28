Утро в Ижевске: прощание с бабушкой из Бураново, надгробие XIX века и женщина, выколовшая глаза своему ребенку
Доброе утро, Ижевск! Сегодня понедельник, 28 октября. Сегодня +9-11 градусов, дожди, сильные порывы ветра. А пока вы собираетесь работать, мы расскажем вам главные новости:
-Усиление ветра ожидается в Ижевске
-В Ижевске на участке дороги нанесли разметку методом горячего пластика -В детском саду №194 начался ремонт
-Площадку для чемпионата Европы по дзюдо готовят в Удмуртии
-Звезды сериала «Закрытая школа» оценили Свято-Михайловский собор и музей Калашникова в Ижевске
Перейдем к подробным новостям:
«Закатилось маленькое солнце Удмуртии»: в Бураново простились с Натальей Пугачевой
Прощание состоялось в храме, на который бабушки собирали деньги с помощью выступленийФото: Амир Закиров
В воскресенье, 27 октября, в Удмуртии простились с участницей коллектива «Бабушки из Бураново» Натальей Пугачевой. Она не дожила двух дней до своего 84-летия. Наш журналист побывал на отпевании и пообщался с близкими певуньи.
Фотофакт: надгробие XIX века нашли в Удмуртии
Фото: vk.com/ot_udm
В селе Можга обнаружили неожиданную вещь - надгробную плиту предположительно второй половины XIX века. Какие еще интересные надгробия находили в Удмуртии?
Жительница Хакасии из ревности пыталась выколоть глаза своему 5-месячному сыну
Фото: Мария Ленц
Жуткий случай произошел в Республике Хакасия 26 октября. В селе Таштып мать изувечила своего маленького ребенка. Что толкнуло ее на такой поступок?
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Доброе утро, Ижевск! »