2019-10-28T07:32:02+03:00
Общество

Утро в Ижевске: прощание с бабушкой из Бураново, надгробие XIX века и женщина, выколовшая глаза своему ребенку

Традиционный утренний обзор
Анастасия Захарова
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Фото: Д. КузнецоваФото: Д. Кузнецова
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Доброе утро, Ижевск! Сегодня понедельник, 28 октября. Сегодня +9-11 градусов, дожди, сильные порывы ветра. А пока вы собираетесь работать, мы расскажем вам главные новости:

-Усиление ветра ожидается в Ижевске

-В Ижевске на участке дороги нанесли разметку методом горячего пластикадетском саду №194 начался ремонт

-Площадку для чемпионата Европы по дзюдо готовят в Удмуртии

-Звезды сериала «Закрытая школа» оценили Свято-Михайловский собор и музей Калашникова в Ижевске

Перейдем к подробным новостям:

«Закатилось маленькое солнце Удмуртии»: в Бураново простились с Натальей Пугачевой

Прощание состоялось в храме, на который бабушки собирали деньги с помощью выступлений Фото: Амир Закиров

Прощание состоялось в храме, на который бабушки собирали деньги с помощью выступленийФото: Амир Закиров

В воскресенье, 27 октября, в Удмуртии простились с участницей коллектива «Бабушки из Бураново» Натальей Пугачевой. Она не дожила двух дней до своего 84-летия. Наш журналист побывал на отпевании и пообщался с близкими певуньи.

Фотофакт: надгробие XIX века нашли в Удмуртии

Фото: vk.com/ot_udm

Фото: vk.com/ot_udm

В селе Можга обнаружили неожиданную вещь - надгробную плиту предположительно второй половины XIX века. Какие еще интересные надгробия находили в Удмуртии?

Жительница Хакасии из ревности пыталась выколоть глаза своему 5-месячному сыну

Фото: Мария Ленц

Фото: Мария Ленц

Жуткий случай произошел в Республике Хакасия 26 октября. В селе Таштып мать изувечила своего маленького ребенка. Что толкнуло ее на такой поступок?

ИСТОЧНИК KP.RU

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