Утро в Ижевске: день рождения радио «Комсомольская правда», открытие школы №13 и пассажир, которого не пустили на рейс из-за толстого кота

Доброе утро, Ижевск! Сегодня пятница, 8 ноября. Будьте готовы к резкой смене погоды: сегодня ожидается -1…-3 градуса, местами пойдет небольшой снег. Порывы ветра будут достигать 15-17 м/с. Тем временем мы расскажем вам короткие новости:

-Пенсионер в Ижевске сбил женщину с 6-летней девочкой

-Восемь новых комплексов автофиксации нарушений установили в Удмуртии

-112 детей и подростков пострадали в ДТП с начала года

-Срок сдачи нового корпуса ижевской школы №20 перенесли

-Удмуртия вошла в ТОП-10 регионов для отдыха осенью

-Елизавета Туктамышева выступит на этапе Гран-при в Китае

Перейдем к подробным новостям:

Секреты радио «Комсомольская правда - Ижевск»: как готовятся эфиры и сколько звонков поступает в студию?

На радио постоянно приходят известные люди. На фото - глава Удмуртии Александр БречаловФото: Сергей ГРАЧЕВ

7 лет назад, 7 ноября 2012 года, в Ижевске начало вещание радио «Комсомольская правда» - Ижевск» (107.6 FM, 12+). В разное время гостями «Комсомолки» стали писатели Януш Леон Вишневский и Захар Прилепин, дзюдоист Дмитрий Носов, актер Александр Михайлов и глава города Олег Бекмеметьев, певец Марк Юсим, продюсер программы «Поедем поедим» Алла Пуговкина и другие гости. В честь дня рождения приглашаем вас в нашу студию - именно здесь проводятся все эфиры.

В Ижевске после капремонта открыли школу-интернат №13

Фото: пресс-служба главы и правительства УР

В Ижевске наконец-то открыли школу-интернат №13. Здесь учатся дети с тяжелыми нарушениями речи. В 2017 года здание было признано аварийным. Школу закрыли на ремонт, а учеников распределили по другим учебным заведениям. Летом 2019 года родители начали бить тревогу – пришло два года, ремонт приостановлен, и никто не может дать ответ, когда же он закончится. Что изменилось в здании?

Пассажир, которого не пустили на транспорт из-за толстого кота: «Мне пришлось пойти на хитрость, не бросать же друга»

Фото: личная страница героя публикации в сети

Путешествие кота Виктора не предвещало никаких казусов, хотя и маршрут домой был длительным — Рига — Москва — Владивосток. На пересадке в «Шереметьево» ему так и сказали: «Виктор, у вас два лишних килограмма». И это еще пушстик — мальчик, а если бы девочка. Разве так можно заявлять? Хозяин Михаил Галин был тоже в недоумении, что делать? Не оставлять же Виктора одного в «Шереметьево», но и вариант «сдать друга в багаж» тоже не рассматривался. Михаил Галин рассказал «Комсомольской правде», какой выход нашел и чем пришлось пожертвовать ради друга.