Утро в Ижевске: чиновник, зажигающий под «Бурановских бабушек», любовь в СИЗО и дети, отравившиеся газом в школе

Доброе утро, Ижевск! Сегодня вторник, 26 ноября. Будьте осторожны: на дорогах гололедица. Осадков не ожидается, температура воздуха составит -5…-7 градусов. Тем временем мы расскажем вам короткие новости:

- 16-летнего подростка разыскивают в Ижевске

- 4-летняя девочка пострадала в ДТП в Ижевске

- «Лег на диван в грязных брюках»: ижевчанина обвиняют в убийстве брата

- С июля 2020 года справка для водителей будет стоить 5 тысяч рублей

- Пришлось выламывать дверь: ижевчанин оставил соседей без газа на полгода

Перейдем к подробным новостям:

Чиновник из Оренбургской области отжигал под песню «Бурановских бабушек»

Фото: скриншот видео

Председатель Ремесленной палаты Оренбургской области зажигал под песню «Бурановских бабушек» из Удмуртии. Коллектив выступал после официальной части на международном экономическом форуме. Видео с танцем разлетелось по соцсетям. https://www.izh.kp.ru/online/news/3683153/

Любовь в неволе: осужденный ижевчанин нашел невесту в СИЗО

Фото: Ксения Аксенова

Василий отбывает срок в одной из колоний Ижевска. И в какой-то момент он пересекся взглядом с Ириной, которая пришла навестить брата. Между молодыми людьми вспыхнули чувства, и уже после нескольких свиданий они сыграли свадьбу в СИЗО. Как это было - читайте в нашем материале. https://www.izh.kp.ru/daily/27059/4127212/

«Там все зеленые сидели»: ученики рассказали о массовом отравлении в нижегородской школе

Фото: pandia.ru

Новость о массовом отравлении в Вадской средней школе в Нижегородской области прогремела на всю страну. В больнице оказались 44 человека, среди которых 43 ребенка. К счастью, тяжелых отравлений никто из них не получил и вскоре после обследования медиками все они были отпущены по домам. Однако в первую минуту никто не понял, что произошло. Что ученики рассказывают о массовом отравлении? https://www.izh.kp.ru/daily/27059.5/4127467/

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