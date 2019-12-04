2019-12-04T10:19:42+03:00
Общество

Утро в Ижевске: порыв на Горького, запрет энергетиков для подростков и новые правила в экзамене на права

Традиционный утренний обзор
Анастасия Захарова
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Сегодня будет идти небольшой снегСегодня будет идти небольшой снегФото: Архив КП
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Доброе утро, Ижевск! Сегодня среда, 4 декабря. Погода будет по-настоящему зимней: -6…-8 градусов мороза, временами будет идти небольшой снег. А пока вы настраиваетесь на работу, мы расскажем вам самые интересные новости:

- В результате столкновения легковушки и грузовика погиб человек

- 16-летнюю девочку разыскивают в Удмуртии

- Сторожу турбазы в Удмуртии, у которого закончились продукты, помогли вернуться в город

- Юного ижевчанина, который спас мужчину с инфарктом, наградили за отвагу и мужество

- «Горячий лед»: Алина Загитова выступит на финале Гран-при в Турине

Перейдем к подробным новостям:

«Пять бригад и восемь единиц спецтехники»: специалисты устраняют порыв на теплосетях в Ижевске

Порыв произошел накануне Фото: Ульяна КОЛМОГОРОВА

Порыв произошел наканунеФото: Ульяна КОЛМОГОРОВА

В Ижевске устраняют порыв на теплосетях в районе Летнего сада на улице Горького: из-за этого по улице не было движения. Как идут работы?

Больше не окрыляет: как ижевчане относятся к запрету энергетиков для подростков

Теперь несовершеннолетние не смогут купить энергетики Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Теперь несовершеннолетние не смогут купить энергетикиФото: Сергей ГРАЧЕВ

28 ноября депутаты Госсовета Удмуртии проголосовали за запрет продажи тонизирующих напитков подросткам. Внесенные в закон «Об установлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений» поправки вступят в силу с 1 января 2020 года. Разбираемся, насколько и чем именно напиток опасен для неокрепшего детского организма и как к запрету относятся эксперты и родители.

Из экзамена по вождению исключат «площадку»

ГИБДД собираются исключить "площадку" из экзамена по вождению Фото: Михаил ФРОЛОВ

ГИБДД собираются исключить "площадку" из экзамена по вождениюФото: Михаил ФРОЛОВ

В ГИБДД собираются исключить из программы проверки знаний и навыков вождения для нескольких категорий водителей экзамен на закрытой площадке - автодроме. Об этом заявил во время семинара по обеспечению безопасности дорожного движения начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков. По его словам, все необходимые документы уже переданы на рассмотрение главе кабинета министров и ожидают его подписи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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