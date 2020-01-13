Утро в Ижевске: смерть Василия Шаталова, продолжение «Большого ремонта» и выпавшая из окна Никиты Михалкова фотомодель

Доброе утро, Ижевск! Сегодня понедельник, 13 января. Погода сегодня разочарует любителей настоящей зимы: температура воздуха составит 0…-2 градуса, днем будет идти мокрый снег. Будьте осторожны: на дорогах ожидаются снежный заносы и накат. Перейдем к новостям:

-Осужден экс-начальник отдела управления Росрыболовства по Удмуртии

-Документы на компенсацию родительской платы в детсады начали принимать в Ижевске

-Первенцами 2020 года в Удмуртии стали мальчики

-Впервые в баскетбольной команде Ижевска будет играть американский легионер

-Поклонники Алины Загитовой поразились ее фото с мамой

Перейдем к подробным новостям:

Скончался бывший вице-спикер городской думы Ижевска Василий Шаталов

Василий Шаталов скончался в ночь с 11 на 12 январяФото: Архив КП

В ночь с 11 на 12 января скончался бывший вице-спикер городской думы Ижевска Василий Шаталов, в течение пяти лет находившийся под следствием. Подробности можно узнать здесь.

В 20 школах и детских садах Ижевска заменили оконные блоки

Работа идет в 16 образовательных организацияхФото: Архив КП

Проект «Большой ремонт» продолжается в детских садах и школах Ижевска. С начала старта проекта оконные блоки заменили в 20 образовательных учреждениях города. Всего планируют заменить окна в 60 образовательных организациях.

Внук Никиты Михалкова удивил неожиданным поступком после трагедии с моделью Ксенией Пунтус

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Известие о трагедии с моделью Ксенией Пунтус потрясло не только друзей и знакомых девушки, но и обывателей. По некоторым данным, манекенщицу нашли под окнами квартиры внука Никиты Михалкова. Якобы Андрея Бакова связывают романтические отношения с красавицей, и после вечеринки они приехали к нему домой. Меж тем, появилась шокирующая информация, что Пунтус могла быть выброшена на улицу из проезжавшей мимо машины.