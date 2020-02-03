2020-02-03T09:58:58+03:00
Общество

Утро в Ижевске: горячие фото с Кирой Майер, самые жесткие ДТП недели и террорист в Лондоне

Традиционный утренний обзор
Анастасия Захарова
Поделиться:
На дорогах будут снежные заносыНа дорогах будут снежные заносыФото: Сергей ГРАЧЕВ
Изменить размер текста:

Доброе утро, Ижевск! Сегодня понедельник, 3 февраля. Погода явно не осчастливит любителей настоящей зимы и автомобилистов: днем будет около 0 градусов, а на дорогах - снежные заносы и накат. Будет идти мокрый снег. Впрочем, к концу недели снова похолодает. А пока мы вам расскажем самые горячие новости:

- 21-летнего молодого человека разыскивают в Удмуртии

- Более 800 снюсовых шайб изъяли из продажи в Удмуртии

- Пособия по материнству увеличатся с 1 февраля в Удмуртии

- Маршрут 16-го автобуса станет длиннее вдвое

- Глава Ижевска и волонтеры прибрались у памятника на Северном кладбище

Перейдем к подробным новостям:

Двое погибших и столкновение автобуса со столбом: ДТП прошедшей недели в Удмуртии

Фото: и.о. начальника отделения 1 отдела УГИБДД МВД по Удмуртии Александр Мельников

Фото: и.о. начальника отделения 1 отдела УГИБДД МВД по Удмуртии Александр Мельников

Прошлая неделя была богата на ДТП. Мы собрали для вас подборку самых жестких аварий на дорогах.

18+: Модель из Удмуртии Кира Майер поделилась горячими фотографиями с отдыха

Фото: @mayer_kirochka

Фото: @mayer_kirochka

Модель из Удмуртии Кира Майер любит радовать подписчиков своего Инстаграм откровенными фотографиями. Сейчас, по-видимому, девушка в отпуске: отдыхает на Бали. И не забывает публиковать горячие снимки в бикини.

В южном Лондоне застрелен террорист с ножом

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В воскресенье вечером в Лондоне застрелили человека, когда он совершал действия «околотеррористической направленности».

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Доброе утро, Ижевск! »

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Эвакуация россиян из Китая из-за коронавируса: в Ухане сейчас находится свыше 300 наших граждан
Пресс-атташе российского посольства в Китае Георгий Егоров рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» о состоянии соотечественников, находящихся в эпицентре распространения коронавируса
«Приехали здоровые красавцы в масках и костюмах»: девушка с подозрением на коронавирус рассказала о своем лечении
Полина почувствовала себя плохо и сама обратилась ко врачам. В своем «Инстаграме» она описывает, с чем приходится сталкивать людям, у которых подозрение на короновирус
Новости 24
Смертельное ДТП произошло на трассе Удмуртии
Завод «Ижсталь» увеличил реализацию высокомаржинальной продукции
Накат, снежные заносы и порывистый ветер: водителям Удмуртии рекомендует быть внимательнее на дорогах
За январь-ноябрь 2019 года численность населения Удмуртии сократилось почти на 6 тысяч человек
«Всемирный день пельменя» в Ижевске возглавил ТОП-5 зимних гастрономических событий в России
Паралимпиец из Удмуртии выиграл индивидуальную гонку на Кубке мира по биатлону
14-летнюю девочку разыскивают в Ижевске
Хоккейная команда из Ижевска выиграла у клуба из Ангарска
Фестиваль «Удмуртский лед» торжественно открылся в Ижевске
Пенсионерка в Удмуртии перевела 600 тысяч рублей мошенникам
Уроженка Ижевска Алина Загитова выступила на ледовом шоу в Доброграде
3 млрд рублей направили в Удмуртию на улучшение жилищных условий ветеранов
21-летнего молодого человека разыскивают в Удмуртии
Психбольной житель Удмуртии осужден за изнасилование пожилой соседки
Мифы и легенды оживут на фестивале «Удмуртский лед»
Дорожные службы расчищают улицы в отдаленных районах Ижевска
Маршрут 16-го автобуса в Ижевске станет длиннее вдвое
Глава Ижевска проверил благоустройство Первомайского района
Житель Удмуртии предстанет перед судом за убийство жены
Небезопасно: более 800 снюсовых шайб изъяли из продажи в Удмуртии
Более 700 ижевчан стали жертвами мошенников в интернете
Пособия по материнству увеличатся с 1 февраля в Удмуртии
Глава Ижевска и волонтеры прибрались на памятнике у Северного кладбища
Смертельное ДТП произошло на трассе Ижевск – Сарапул
Фигуристка из Удмуртии Алина Загитова стала членом жюри конкурса «Правнуки победителей»
«Болотоход» провалился под лед в Удмуртии
Экс-министр МВД Удмуртии возглавил федерацию дзюдо республики
Фотофакт: ижевский детский сад в районе Сельхозвыставки готов на 70%