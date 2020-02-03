Утро в Ижевске: горячие фото с Кирой Майер, самые жесткие ДТП недели и террорист в Лондоне

Доброе утро, Ижевск! Сегодня понедельник, 3 февраля. Погода явно не осчастливит любителей настоящей зимы и автомобилистов: днем будет около 0 градусов, а на дорогах - снежные заносы и накат. Будет идти мокрый снег. Впрочем, к концу недели снова похолодает. А пока мы вам расскажем самые горячие новости:

- 21-летнего молодого человека разыскивают в Удмуртии

- Более 800 снюсовых шайб изъяли из продажи в Удмуртии

- Пособия по материнству увеличатся с 1 февраля в Удмуртии

- Маршрут 16-го автобуса станет длиннее вдвое

- Глава Ижевска и волонтеры прибрались у памятника на Северном кладбище

Перейдем к подробным новостям:

Двое погибших и столкновение автобуса со столбом: ДТП прошедшей недели в Удмуртии

Фото: и.о. начальника отделения 1 отдела УГИБДД МВД по Удмуртии Александр Мельников

Прошлая неделя была богата на ДТП. Мы собрали для вас подборку самых жестких аварий на дорогах.

18+: Модель из Удмуртии Кира Майер поделилась горячими фотографиями с отдыха

Фото: @mayer_kirochka

Модель из Удмуртии Кира Майер любит радовать подписчиков своего Инстаграм откровенными фотографиями. Сейчас, по-видимому, девушка в отпуске: отдыхает на Бали. И не забывает публиковать горячие снимки в бикини.

В южном Лондоне застрелен террорист с ножом

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В воскресенье вечером в Лондоне застрелили человека, когда он совершал действия «околотеррористической направленности».

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