Утро в Ижевске: «Всемирный день пельменя», свадьба Марка Юсима и выборы ректора медакадемии

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 10 февраля, понедельник. В городе сегодня облачно, небольшой снег. Днем до -6 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

Лабораторный корпус Центра одаренных детей «ТАУ» открыли в Ижевске

Более 6 тысяч человек вышли на старт «Лыжни России» в Удмуртии

Видео: фигуристка из Ижевска Алина Загитова приняла участие в шоу Art on Ice

«Ижсталь» завершила домашнюю серию матчей победой над «Югрой»

Труп нашли в лесопосадке на улице 40 лет Победы в Ижевске

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ВКУСНАЯ СКАЗКА

8 февраля, на Центральной площади завершился фестиваль «Всемирный день пельменя». В этом году он проходил с 31 января и носил название «Ческыт выжыкыл», или, в переводе с удмуртского - «Вкусная сказка». больше фото с закрытия фестиваля – в фоторепортаже «Комсомолки».

Фото: Сергей Грачев

ГОРЬКО!

Певец, музыкант и композитор из Глазова Марк Юсим женился. Фотографии со свадьбы Марка и Екатерины в своем Instagram выложил сегодня его отец Геннадий Юсим.

Фото: instagram Геннадия Юсима

НОВЫЙ РЕКТОР

Нового ректора Ижевской медакадемии выберут 20 февраля. Процедура начнется в 13:00 в актовом зале теоретического корпуса. Отметим, что на должность ректора претендуют три человека.