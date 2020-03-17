2020-03-17T08:30:05+03:00
Общество

Утро в Ижевске: переход на дистанционное обучение, ижевчанка с титулом «Мисс Россия» и сложение полномочий Председателя Госсовета

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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Доброе утро, Ижевск! Сегодня 17 марта, вторник. В городе сегодня облачно, без осадков. Днем до +2 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

Фирменный стиль создадут к 260-летию Ижевска

Статус в соцсетях у чиновницы из Удмуртии возмутил местных жителей

Пик паводка ожидается в Удмуртии в последние недели апреля

Новая школа искусств и хоккейная коробка появятся в микрорайоне «Столичный» Ижевска

«Под наблюдением находилось 157 человек»: в Удмуртии заражения коронавирусом нет

Далее с подробностями.

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

Вузы Ижевска временно перевели на дистанционное обучение. По информации пресс-службы ИжГТУ им. Калашникова, с 17 марта лекции будут проходить в онлайн формате, а упор в обучении будет сделан на самостоятельную работу с контролем преподавателей. Лабораторные работы перенесут на апрель-май. Администрация Удмуртского государственного университета также рассматривает вопрос о переводе на дистанционное обучение.

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

ЗНАЙ НАШИХ!

Ижевчанка получила титул «Мисс Россия» на этапе международного конкурса красоты SUPERMODEL RUSSIA (Супермодел раша). Финал конкурса прошел в Сочи 14 марта. Ижевская «Мисс Россия» признается - не до конца осознала, что произошло.

Фото: личный инстаграм Екатерины Беляевой

Фото: личный инстаграм Екатерины Беляевой

О ПОЛИТИКЕ

Председатель Госсовета Удмуртии Алексей Прасолов принял решение сложить свои полномочия. По словам Прасолова, он все свое время посвящал работе и пришло время отдохнуть.

Фото: Дмитрий Селезнев

Фото: Дмитрий Селезнев

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ИСТОЧНИК KP.RU

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