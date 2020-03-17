Утро в Ижевске: переход на дистанционное обучение, ижевчанка с титулом «Мисс Россия» и сложение полномочий Председателя Госсовета
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 17 марта, вторник. В городе сегодня облачно, без осадков. Днем до +2 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ
Вузы Ижевска временно перевели на дистанционное обучение. По информации пресс-службы ИжГТУ им. Калашникова, с 17 марта лекции будут проходить в онлайн формате, а упор в обучении будет сделан на самостоятельную работу с контролем преподавателей. Лабораторные работы перенесут на апрель-май. Администрация Удмуртского государственного университета также рассматривает вопрос о переводе на дистанционное обучение.
Фото: Амир Закиров
ЗНАЙ НАШИХ!
Ижевчанка получила титул «Мисс Россия» на этапе международного конкурса красоты SUPERMODEL RUSSIA (Супермодел раша). Финал конкурса прошел в Сочи 14 марта. Ижевская «Мисс Россия» признается - не до конца осознала, что произошло.
Фото: личный инстаграм Екатерины Беляевой
О ПОЛИТИКЕ
Председатель Госсовета Удмуртии Алексей Прасолов принял решение сложить свои полномочия. По словам Прасолова, он все свое время посвящал работе и пришло время отдохнуть.
Фото: Дмитрий Селезнев
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ИСТОЧНИК KP.RU
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