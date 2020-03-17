Утро в Ижевске: переход на дистанционное обучение, ижевчанка с титулом «Мисс Россия» и сложение полномочий Председателя Госсовета

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Фирменный стиль создадут к 260-летию Ижевска

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Пик паводка ожидается в Удмуртии в последние недели апреля

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«Под наблюдением находилось 157 человек»: в Удмуртии заражения коронавирусом нет

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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

Вузы Ижевска временно перевели на дистанционное обучение. По информации пресс-службы ИжГТУ им. Калашникова, с 17 марта лекции будут проходить в онлайн формате, а упор в обучении будет сделан на самостоятельную работу с контролем преподавателей. Лабораторные работы перенесут на апрель-май. Администрация Удмуртского государственного университета также рассматривает вопрос о переводе на дистанционное обучение.

Фото: Амир Закиров

ЗНАЙ НАШИХ!

Ижевчанка получила титул «Мисс Россия» на этапе международного конкурса красоты SUPERMODEL RUSSIA (Супермодел раша). Финал конкурса прошел в Сочи 14 марта. Ижевская «Мисс Россия» признается - не до конца осознала, что произошло.

Фото: личный инстаграм Екатерины Беляевой

О ПОЛИТИКЕ

Председатель Госсовета Удмуртии Алексей Прасолов принял решение сложить свои полномочия. По словам Прасолова, он все свое время посвящал работе и пришло время отдохнуть.

Фото: Дмитрий Селезнев

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