Утро в Ижевске: 15 новых остановок и коронавирусные грабители
Доброе утро, Ижевск! На календаре 20 марта, пятница! Пока вы собираетесь на работу, предлагаем вам почитать новость одной строкой:
- Двое жителей Пермского края задержаны за разбойное нападение в Удмуртии
- Ижевчане выбрали новый фирменный стиль Театра кукол Удмуртии
- Ларек на остановке «Радиотехника» в Ижевске снесли из-за круглосуточной продажи алкоголя
- За один день в Удмуртии сбили двух пешеходов
- Школы Удмуртии уйдут на каникулы, а после на «дистанционку» из-за коронавируса
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15 НОВЫХ ОСТАНОВОК
Фото: Архив редации
На 15 остановках в Ижевске, где нет навесов, появятся павильоны. Об этом в соцсетях сообщил глава столицы Удмуртии Олег Бекмеметьев. (Подробнее)
РАННЕЕ ОТКРЫТИЕ АТTРАКЦИОНОВ
Фото: Амир Закиров
В Летнем саду столицы Удмуртии планируют запустить аттракционы уже в начале апреля. Об этом сообщает пресс-служба «Парков Ижевска» (Подробнее)
КОРОНАВИРУСНЫЕ ГРАБИТЕЛИ
Фото: Архив редакции
О новом «фейке», появившемся в Интернете, пишут федеральные и местные СМИ. Ижевск не стал исключением. В соцсетях активно распространяется сообщение о неких людях, одетых в защитные костюмы, которые якобы сообщают о том, что в доме обнаружены зараженные коронавирусом, и требуется дезинфекция, а затем обворовывают квартиры. (Подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
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