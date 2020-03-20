2020-03-20T06:20:43+03:00
Общество

Утро в Ижевске: 15 новых остановок и коронавирусные грабители

«Комсомолка» расскажет, что произошло в городе, пока вы спали
Людмила Куликова
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Фото: Архив редакцииФото: Архив редакции
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Доброе утро, Ижевск! На календаре 20 марта, пятница! Пока вы собираетесь на работу, предлагаем вам почитать новость одной строкой:

- Двое жителей Пермского края задержаны за разбойное нападение в Удмуртии

- Ижевчане выбрали новый фирменный стиль Театра кукол Удмуртии

- Ларек на остановке «Радиотехника» в Ижевске снесли из-за круглосуточной продажи алкоголя

- За один день в Удмуртии сбили двух пешеходов

- Школы Удмуртии уйдут на каникулы, а после на «дистанционку» из-за коронавируса

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

15 НОВЫХ ОСТАНОВОК

Фото: Архив редации

Фото: Архив редации

На 15 остановках в Ижевске, где нет навесов, появятся павильоны. Об этом в соцсетях сообщил глава столицы Удмуртии Олег Бекмеметьев. (Подробнее)

РАННЕЕ ОТКРЫТИЕ АТTРАКЦИОНОВ

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

В Летнем саду столицы Удмуртии планируют запустить аттракционы уже в начале апреля. Об этом сообщает пресс-служба «Парков Ижевска» (Подробнее)

КОРОНАВИРУСНЫЕ ГРАБИТЕЛИ

Фото: Архив редакции

Фото: Архив редакции

О новом «фейке», появившемся в Интернете, пишут федеральные и местные СМИ. Ижевск не стал исключением. В соцсетях активно распространяется сообщение о неких людях, одетых в защитные костюмы, которые якобы сообщают о том, что в доме обнаружены зараженные коронавирусом, и требуется дезинфекция, а затем обворовывают квартиры. (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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