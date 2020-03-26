2020-03-26T08:36:27+03:00
Общество

Утро в Ижевске: объявление о нерабочей неделе, помещение в изолятор жителя Китая и ремонт дорог

«Комсомолка» подготовила традиционный утренний обзор
Анастасия Волкова
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Доброе утро, Ижевск! ФОТО: АрхивДоброе утро, Ижевск! ФОТО: Архив
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Доброе утро, Ижевск! На календаре 26 марта, четверг. Сегодня в городе будет пасмурно. Днем столбик термометра поднимется до +7 градусов, ночью - до +3 градусов. Желаем вам хорошего дня и предлагаем прочитать новости одной строкой:

«Следующую неделю объявляю нерабочей»: Владимир Путин обратился к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом

Жителя Китая, который не сообщил о своем прилете в Удмуртию, поместили в изолятор

Проверка слуха: отменят ли жителям Ижевска плату за «коммуналку» на время пандемии?

Ижевчанка лишилась более 1 млн рублей под предлогом дополнительного заработка

160 тысяч подписей нужно собрать для присвоения Ижевску звания «Город трудовой доблести»

Объявление о нерабочей неделе и отмена поездов: как коронавирус повлиял на жизнь Удмуртии 25 марта

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

Ремонт дорог

ФОТО: Сергей ГРАЧЕВ

ФОТО: Сергей ГРАЧЕВ

В Ижевске составили приоритетный список дорог города - в него попали 53 участка, которые, по мнению властей, сильнее всего нуждаются в ремонте. Проверять эти участник отправились представители общественной палаты Ижевска, Общероссийского народного фронта (ОНФ), организаций «Автомобилисты Удмуртии» и «Автомобильная Удмуртия». Общественники просмотрели около 12 улиц. К каким выводам они пришли, расскажет «Комсомолка».

Как перезимовала набережная?

ФОТО: Амир ЗАКИРОВ

ФОТО: Амир ЗАКИРОВ

Зима в этом году выдалась мягкой - снега и морозов было куда меньше, чем обычно. Теперь, когда большая часть сугробов уже сошла, мы отправились на городскую набережную, чтобы посмотреть, как она пережила холода.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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