Утро в Ижевске: объявление о нерабочей неделе, помещение в изолятор жителя Китая и ремонт дорог
Доброе утро, Ижевск! На календаре 26 марта, четверг. Сегодня в городе будет пасмурно. Днем столбик термометра поднимется до +7 градусов, ночью - до +3 градусов. Желаем вам хорошего дня и предлагаем прочитать новости одной строкой:
«Следующую неделю объявляю нерабочей»: Владимир Путин обратился к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом
Жителя Китая, который не сообщил о своем прилете в Удмуртию, поместили в изолятор
Проверка слуха: отменят ли жителям Ижевска плату за «коммуналку» на время пандемии?
Ижевчанка лишилась более 1 млн рублей под предлогом дополнительного заработка
160 тысяч подписей нужно собрать для присвоения Ижевску звания «Город трудовой доблести»
Объявление о нерабочей неделе и отмена поездов: как коронавирус повлиял на жизнь Удмуртии 25 марта
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Ремонт дорог
ФОТО: Сергей ГРАЧЕВ
В Ижевске составили приоритетный список дорог города - в него попали 53 участка, которые, по мнению властей, сильнее всего нуждаются в ремонте. Проверять эти участник отправились представители общественной палаты Ижевска, Общероссийского народного фронта (ОНФ), организаций «Автомобилисты Удмуртии» и «Автомобильная Удмуртия». Общественники просмотрели около 12 улиц. К каким выводам они пришли, расскажет «Комсомолка».
Как перезимовала набережная?
ФОТО: Амир ЗАКИРОВ
Зима в этом году выдалась мягкой - снега и морозов было куда меньше, чем обычно. Теперь, когда большая часть сугробов уже сошла, мы отправились на городскую набережную, чтобы посмотреть, как она пережила холода.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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