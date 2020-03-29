Закрытие зоопарка, магазинов и кафе: сводка коронавируса в Ижевске на 28-29 марта
За выходные в Ижевске не выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, однако произошла масса других, не менее важных событий.
- Глава Удмуртии подписал распоряжение о приостановлении деятельности кинотеатров и объектов массового отдыха.
- Сколько человек под наблюдением в Удмуртии на 28 марта? Выявлены ли новые случаи заражения?
- В Удмуртии 11 человек, нарушивших режим самоизоляции, заплатят штрафы
Фото: пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртии
- Также глава Удмуртии внес изменения в распоряжение по снижению риска распространения коронавируса и постановил приостановить работу ярмарок и рынков
- Глава Ижевска рассказал о проведенном рейде по рынкам и ярмаркам.
Фото: Олег Бекмеметьев "ВКонтакте"
- Более 970 человек остаются под наблюдением врачей в Удмуртии. Обнаружены ли новые случаи заражения?
Фото: Сергей Грачев
- Зоопарк Удмуртии приостановил работу на одну неделю
Фото: пресс-служба зоопарка Удмуртии
- Глава Удмуртии рассказал о мерах поддержки предпринимателей
ИСТОЧНИК KP.RU
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