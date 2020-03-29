Закрытие зоопарка, магазинов и кафе: сводка коронавируса в Ижевске на 28-29 марта

За выходные в Ижевске не выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, однако произошла масса других, не менее важных событий.

- Глава Удмуртии подписал распоряжение о приостановлении деятельности кинотеатров и объектов массового отдыха.

- Сколько человек под наблюдением в Удмуртии на 28 марта? Выявлены ли новые случаи заражения?

- В Удмуртии 11 человек, нарушивших режим самоизоляции, заплатят штрафы

Фото: пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртии

- Также глава Удмуртии внес изменения в распоряжение по снижению риска распространения коронавируса и постановил приостановить работу ярмарок и рынков

- Глава Ижевска рассказал о проведенном рейде по рынкам и ярмаркам.

Фото: Олег Бекмеметьев "ВКонтакте"

- Более 970 человек остаются под наблюдением врачей в Удмуртии. Обнаружены ли новые случаи заражения?

Фото: Сергей Грачев

- Зоопарк Удмуртии приостановил работу на одну неделю

Фото: пресс-служба зоопарка Удмуртии

- Глава Удмуртии рассказал о мерах поддержки предпринимателей