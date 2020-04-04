Итоги недели в Ижевске: продление самоизоляции, отмена регистрации браков и массовая проверка гарантийных дорог
КОРОТКО О ГЛАВНОМ:
- Глава Удмуртии продлил режим самоизоляции в республике до 30 апреля.
- «Генеральная уборка» стартует в Удмуртии.
- От городка Металлургов до магазина «Океан» в Ижевске закроется движение нескольких трамваев.
- Из-за режима самоизоляции в Удмуртии до июня отменили регистрацию браков.
- Массовая проверка гарантийных дорог началась в Удмуртии.
КОРОТКО О ГЛАВНЫХ СОБЫТИЯХ ПРОШЕДШЕЙ НЕДЕЛИ:
В многоэтажке Ижевска из-за постоянной сырости обвалилась стена
Фото: Сергей Грачев
В их подъезде в буквальном смысле слова обвалилась стена. Всюду плесень, паутина, запах сырости и гнили. Люди в шутку называют свой подъезд «катакомбами» и надеются, что здание не рухнет вместе с ними. В гости к жильцам отправился журналист «Комсомолки». Как выяснилось, бояться им действительно есть чего. Но все не так однозначно, как кажется на первый взгляд.
Опустевшие улицы, торговые центры и закрытые кинотеатры: жизнь Ижевска в режиме самоизоляции
Фото: Амир Закиров
С 31 марта в Удмуртии объявили режим самоизоляции для жителей всех возрастов. На улицу можно выходить только в отдельных случаях. В эти дни улицы Ижевска стали немноголюдны, нет пробок на дорогах, закрылось большинство магазинов и отделов в торговых центрах, кроме тех, что продают товары первой необходимости. Наш фотограф прошелся по некогда оживленным улицам и общественным пространствам.
Шьют маски и развозят продукты: как жители Удмуртии сплотились во время коронавируса
Фото: vk.com/mozhgatoday
Вот уже несколько дней в республике действует режим самоизоляции. Теперь выходить из дома можно только при острой необходимости (в магазин, больницу, выгулять питомца). Однако жители Удмуртии не унывают и в этой трудной ситуации стараются помогать друг другу чем только можно. «Комсомолка» собрала несколько добрых историй.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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