Утро в Ижевске: штрафы за выгул собак вне спецплощадок, найденное в квартире тело и законопроект об «удаленке»

Доброе утро, Ижевск! Сегодня среда, 22 июля. День ожидается жарким, но дождливым, так что не забудьте зонтик. Тем временем мы расскажем вам самые интересные новости:

- Нового начальника управления благоустройства назначили в администрации Ижевска

- Житель Удмуртии с помощью арбалета пытался передать телефоны в колонию

- Спасатели Удмуртии помогли жителям избавиться от осиного гнезда

- На стройке в частном доме погиб 29-летний житель Удмуртии

- Флаг Удмуртии поднял на Эльбрусе министр спорта

- Ураган уничтожил священное столетнее чертово дерево в Удмуртии

Перейдем к подробным новостям:

С 31 июля жителей Удмуртии начнут штрафовать за выгул собак вне спецплощадок

Фото: Pixabay

С 31 июля вступит в силу новый закон, который запрещает выгуливать собак на детских или спортивных площадках. Теперь это можно будет делать только на специально отведенных местах.

Тело 19-летнего молодого человека было обнаружено в Ленинском районе Ижевска

Фото: Pixabay

В Ижевске расследуется уголовное дело в отношении 17-летнего местного жителя. Его обвиняют в убийстве 19-летнего ижевчанина.

Трудовой кодекс защитит права работников на «удаленке»

Предложенные поправки закрепляют три вида удаленной работы — постоянную, временную и комбинированную.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

21 июля Госдума приняла в первом чтении поправки в Трудовой кодекс. Пандемия коронавируса выявила существенное упущение российского законодательства. Оказалось, что Трудовой кодекс крайне слабо регулирует отношения работника и работодателя «на удаленке». Что позволяет руководству фактически выкручивать руки персоналу: люди частенько работали практически сутками.

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