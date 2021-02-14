Авария с тремя машинами из-за пьяного водителя и сбитые пенсионерки: обзор самых жутких ДТП в Удмуртии за неделю

Водители, не садитесь пьяными за руль! Фото: pixabay.com

Традиционно по воскресеньям «Комсомолка» рассказывает о самых жутких ДТП, которые случились на дорогах республики за прошедшие 7 дней. На этой неделе в столице Удмуртии случилось массовое ДТП с участием трех автомобилей, а еще на трассе в Завьяловском районе сбили двух пенсионерок.

Легковушка врезалась в скорую помощь

Легковушка вылетела на встречку и врезалась в машину скорой помощи в Ижевске Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

55-летний водитель автомобиля «Тойота» врезался в машину скорой помощи в Ижевске. Мужчина за рулем легковушки не справился с управлением и вылетел на встречку. В аварии пострадал 6-летний ребенок и другие пассажиры.

Пострадало 5 человек

Пассажиры легковушки не были пристегнуты ремнями безопасности Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

На 10 км автомобильной дороги «Объездная г. Воткинска 5» 22-летний водитель автомобиля Lada Granta выезжал на главную дорогу со второстепенной. При этом легковушку занесло и она врезалась в автобус «Урал». Пострадали 5 человек.

Девочку сбили на «зебре»

Удар был такой силы, что следы от него остались на автомобиле Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

На улице Азина в Ижевске «Лада Калина» сбила 15-летнюю девочку. Она переходила дорогу по пешеходному переходу, где не был установлен светофор. Удар был такой силы, что следы от него остались на автомобиле.

Машина сбила пенсионерок и перевернулась

Машина перевернулась и вылетела на обочину Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

«Лада-Ларгус» сбила двух пенсионерок. После чего автомобиль съехал с дороги и перевернулся. Женщины-пешеходы 59 и 60 лет пострадали и их увезли в больницу. Предварительной причиной аварии называют гололед на дороге.

Пьяный водитель устроил массовое ДТП

Пьяный водитель устроил массовое ДТП на улице Труда в Ижевске Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

На улице Труда в Ижевске пьяный 39-летний водитель «ВАЗ-2110» выехал на встречку и врезался в «Шевроле-Авео», за рулем которого находился 18-летний молодой человек. Вследствие удара иномарку отбросило, и она врезалась в «Мерседес», в котором находился 27-летний мужчина.

Водитель погибла от столкновения с автобусом

ДТП произошло на Воткинском шоссе Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Страшное ДТП произошло на Воткинском шоссе в Ижевске 13 февраля. Женщина на ВАЗе не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Там она столкнулась с автобусом «ЛиАЗ». Водитель ВАЗа скончалась на месте происшествия. По предварительным данным, в автобусе находились десять человек.

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