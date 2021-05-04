Утро в Ижевске: появление трех площадок для выгула собак, выброшенные из окна многоэтажки черепахи и весенняя фотосессия Елизаветы Туктамышевой

Фото: @liza_tuktik

Доброе утро, любимый город! В очередной выходной день будет тепло, но ветрено. Магнитное поле спокойное. «Комсомолка» рассказывает новости прошедшего дня одной строкой:

Ижевчанка, которую придавило деревом, скончалась в больнице

«Капсулу времени» заложат в Сквере Победы в Ижевске

Острая «Тропиканка» и римская с трюфельным соусом: ТОП мест в Ижевске, где можно попробовать необычную пиццу

«За нами присматривает кто-то вроде ангела-хранителя»: фельдшер из Ижевска рассказал о борьбе с ковидом и буднях скорой помощи

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Появление трех площадок для выгула собак

Фото: pixabay.com

В этом году в Ижевске появятся три площадки для выгула собак.

«Под площадки для выгула собак готовы девять участков в разных районах Ижевска. На их строительство из бюджета выделено 4 млн рублей. Этой суммы хватит на организацию 3 площадок рассказал Глава Ижевска Олег Бекмеметьев», – сообщили в пресс-службе.

Сейчас специалисты общаются с заводчиками, выясняя нюансы благоустройства.

Выброшенные из окна многоэтажки черепахи

Фото: Группа «ИГГС» «ВКонтакте»

Вечером 2 мая житель Ижевска обнаружил у дома на улице Ворошилова двух черепах с расколотыми панцирями. Мужчина предположил, что животных скинули с окна многоэтажки, и попросил помощи ижевчан. По замечаниям ижевчан, такие травмы могут быть критичными для черепах, а шансов на спасение мало.

Весенняя фотосессия Елизаветы Туктамышевой

Фото: @liza_tuktik

Серебряный призёр чемпионата мира 2021 года Елизавета Туктамышева поделилась в своих социальных сетях серией снимков для петербургского журнала «СОБАКА.RU» (18+). На фото девушка предстала в ярких, весенних и стильных образов на фоне розовых цветов. Образ фигуристки из Удмуртии дополнил необычный макияж в желтых тонах. А на одном из снимков она позирует с фигурными коньками в руках.