Утро в Ижевске: горячие фотографии Елизаветы Туктамышевой, смертельное ДТП с жителем Удмуртии и восстановление портрета ветерана труда на стене дома

Сегодня утром нас радует фотографиями прекрасная фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева Фото: @liza_tuktik

Доброе утро, любимы город! На календаре 11 мая, вторник. Позади остались долгие майски выходные, начинается рабочая неделя - это не радует. Зато в Ижевске ожидается аномально жарка погода. «Комсомолка» рассказывает новости, за прошедшие сутки одной строкой:

В центре Ижевска установили табличку проекта блогера Ильи Варламова

ТОП удмуртских блюд, которые можно приготовить дома

50-литровый газовый баллон вынесли во время пожара в Ижевске

В Тульской области перезахоронили останки летчика ВОВ из Ижевска

Один погибший и два несовершеннолетних пострадавших водителя: обзор самых жутких ДТП в Удмуртии за неделю

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Портрет ветерана труда

Фото: Игорь Бобров

8 мая с фасада дома по ул. Лихвинцева, 56 смыли граффити с изображением оружейника, ветерана труда и почетного гражданина Удмуртии Виктора Ионова. Восстановить изображение планируют уже этой осенью. Работы проведут после согласования с жителями дома.

Елизавета Туктамышева отдыхает на Мальдивах

Фото: @liza_tuktik

Серебряный призер чемпионата мира 2021 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева отправилась отдыхать к Индийскому океану. Своими фото и видео уроженка Глазова поделилась в социальных сетях. В ответ подписчики не заставили себя долго ждать и оставили сотни комментариев под снимками.

Житель Удмуртии в смертельном ДТП

Фото: предоставлено очевидцем/ Комсомольская правда-Казань

Смертельная авария произошла рано утром в Чистопольском районе Татарстана. Там столкнулись микроавтобус «Рено Трафик» и грузовик «МАН». За рулем грузовика находился 53-летний водитель из Удмуртии. Именно водитель фуры превысил скорость. Семьям пострадавших окажут психологическую поддержку.