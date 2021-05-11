Утро в Ижевске: горячие фотографии Елизаветы Туктамышевой, смертельное ДТП с жителем Удмуртии и восстановление портрета ветерана труда на стене дома

Сегодня утром нас радует фотографиями прекрасная фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева Фото: @liza_tuktik
Доброе утро, любимы город! На календаре 11 мая, вторник. Позади остались долгие майски выходные, начинается рабочая неделя - это не радует. Зато в Ижевске ожидается аномально жарка погода. «Комсомолка» рассказывает новости, за прошедшие сутки одной строкой:
В центре Ижевска установили табличку проекта блогера Ильи Варламова
ТОП удмуртских блюд, которые можно приготовить дома
50-литровый газовый баллон вынесли во время пожара в Ижевске
В Тульской области перезахоронили останки летчика ВОВ из Ижевска
Один погибший и два несовершеннолетних пострадавших водителя: обзор самых жутких ДТП в Удмуртии за неделю
Далее с подробностями:
Портрет ветерана труда
Фото: Игорь Бобров
8 мая с фасада дома по ул. Лихвинцева, 56 смыли граффити с изображением оружейника, ветерана труда и почетного гражданина Удмуртии Виктора Ионова. Восстановить изображение планируют уже этой осенью. Работы проведут после согласования с жителями дома.
Елизавета Туктамышева отдыхает на Мальдивах
Фото: @liza_tuktik
Серебряный призер чемпионата мира 2021 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева отправилась отдыхать к Индийскому океану. Своими фото и видео уроженка Глазова поделилась в социальных сетях. В ответ подписчики не заставили себя долго ждать и оставили сотни комментариев под снимками.
Житель Удмуртии в смертельном ДТП
Фото: предоставлено очевидцем/ Комсомольская правда-Казань
Смертельная авария произошла рано утром в Чистопольском районе Татарстана. Там столкнулись микроавтобус «Рено Трафик» и грузовик «МАН». За рулем грузовика находился 53-летний водитель из Удмуртии. Именно водитель фуры превысил скорость. Семьям пострадавших окажут психологическую поддержку.