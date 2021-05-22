Итоги недели в Ижевске: певица Лолита в Кизнере, новый храм и жалобы жителей на дрифтеров

Лолита едет в Ижевск. Скрин с видео

На календаре – суббота, 22 мая. Сегодня школьники отмечают Последний звонок. «Комсомолка» напомнит о главных событиях уходящей недели.

НОВОСТИ ОДНОЙ СТРОКОЙ

- Александр Бречалов призвал Илона Маска построить завод «Тесла» в Удмуртии.

- Закрытие психотуберкулезного отделения в Сардане опроверг Минздрав Удмуртии.

- Машина взорвалась на Заречном шоссе в Ижевске.

- Видео: голый мужчина упал со второго этажа на ул. 10 лет Октября в Ижевске.

- Новый православный храм появится в на ул. Свердлова Ижевске.

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Лолита застряла на пути в Ижевск

Лолита едет в Ижевск. Скрин с видео

«Что такое здоровый образ жизни знаете? Это когда поезд поломался, в 8 утра встал, и минут 50 уже все гуляют. И неизвестно, когда нам пришлют следующий локомотив вместо поломанного, чтобы доехать до Ижевска», - рассказывает певица у себя в «Инстаграме».

ТОП вопросов о прививке от коронавируса

В Удмуртии прививку против коронавируса уже сделали более 100 тысяч жителей Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Вакцинация против коронавирусной инфекции в Удмуртии продолжается. К середине мая вакцинировались более 100 тысяч человек и более 70 тысяч жителей получили второй компонент вакцины. Но по-прежнему один из самых популярных запросов по данным Яндекс. Вордстат звучит как «После прививки от коронавируса». Вместе с экспертом Минздрава Удмуртии «Комсомолка» разобралась, что же действительно происходит после вакцинации.

Гаражная амнистия 2021

Фото: архив редакции

В Удмуртии порядка 5,6 миллионов гаражей, и лишь на 3,5 миллиона права зарегистрированы «как положено». Большая часть построек не поставлена на учет, а это значит, что собственники не могут доказать свое право на бокс, продать или даже передать его по наследству.

Дикие звуки каждую ночь

С жалобами на дрифтеров обращайтесь в дежурную часть (по телефону 02, с мобильного 102). Автор:Эдуард Карипов

«Каждое лето одно и тоже – после 22-23:00 на парковках гоняют дрифтеры. Заснуть из-за визга шин и мотора просто невозможно – шум стоит невозможный», - жалуются ижевчане. Где чаще всего гоняют автолюбители и предусмотрены ли за это штрафы, разбиралась «Комсомолка».