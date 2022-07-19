Последние новости Ижевска на утро 19 июля 2022 года: гибель 80-летнего велосипедиста в ДТП, утонувший подросток и конкурс на лучшую козу

Главные новости минувшего дня в Ижевске и Удмуртии Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 19 июля, вторник. В Ижевске дождливо и до +24 °C. Пока вы собираетесь на работу, предлагаем вспомнить главные события вчерашнего дня.

ПРИЗЕМЛЕНИЕ НА ИППОДРОМЕ

Вертолет приземлился на ипподроме. Фото: vk.com/pinchuk_e

В Ижевск из Можги доставили новорожденного ребенка, который с первых минут жизни находился на ИВЛ. Везти его пришлось вертолетом. Для оперативной доставки малыша в Республиканскую детскую больницу пилоты приняли решение садиться на ижевском ипподроме.

ПЫТАЛСЯ ПЕРЕПЛЫТЬ РЕКУ

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Фото: пресс-служба СУ СК РФ по УР

В Киясовском районе Удмуртии произошла трагедия: утонул 13-летний подросток. По данным проверки, он попытался переплыть реку Кырыкмас.

ГИБЕЛЬ 80-ЛЕТНЕГО ВЕЛОСИПЕДИСТА

Велосипедист, двигаясь по краю проезжей части попутно автомобилю, решил повернуть налево Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

80-летний мужчина погиб в ДТП на улице 7-й Подлесной в Ижевске. Пенсионер ехал на велосипеде и при повороте попал под колеса транспорта.

САМАЯ КРАСИВАЯ КОЗА

В Сюмсинском районе Удмуртии прошел конкурс «Коза – краса села». Фото: vk.com/rgznamya

Традиционный конкурс на самую красивую козу прошел в Сюмсинском районе Удмуртии. Хозяева нарядили своих козочек и приняли участие в веселой фотосессии.

ИССЛЕДОВАТЬ БУДУТ БЫСТРЕЕ

В этом году в лаборатории появился новый видеомикроскоп и выделительная станция нуклеиновых кислот. Фото: пресс-служба Минздрава Удмуртии

В лабораторию Республиканской инфекционной больницы города Ижевска привезли новое оборудование, которое позволит сократить сроки исследований почти в 6 раз. Речь о выделении бактерий из исследуемых материалов и определении их чувствительности к антибиотикам.

ЮНЫЕ УГОНЩИКИ

Владелец авто оставил ключ в замке зажигания и не запер дверь Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ижевске двое нетрезвых юношей 17 и 18 лет заметили возле дома автомобиль с прицепом. Они решили на нем покататься, ведь владелец не запер дверь и оставил ключ в замке зажигания.

21-Й АВТОБУС ЕЩЕ ДЕНЬ БУДЕТ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НА СТАРОЙ ПЛОЩАДКЕ

Конечная остановка 21-го автобуса вернется на привычное место 20 июля Фото: Архив КП

По причине непредвиденных работ на дороге Ижевск – Люк автобус № 21 еще один день – 19 июля – будет останавливаться на старой разворотной площадке.

САМЫЙ ЛЮБИМЫЙ СМАЙЛИК

Стало известно, какие смайлики ижевчане используют чаще всего Фото: Амир Закиров

При общении «ВКонтакте» ижевчане чаще всего используют улыбающийся смайлик: об этом говорят результаты исследования, которое провели аналитики компании VK. А при общении в «Одноклассниках» предпочтение отдается другому смайлику – красной розе.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».