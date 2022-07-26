Последние новости Ижевска на утро 26 июля 2022 года: резкий рост заболеваемости коронавирусом и спасенный в горах Кабардино-Балкарии ижевчанин

Ижевчанина эвакуировали спасатели, сейчас его жизни ничего не угрожает. Фото: ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии

Доброе утро, Ижевск! Сегодня вторник, 26 июля. Синоптики обещают до 27 градусов и дождь.

Расскажем о главных событиях в городе и республике к этому часу

После вмешательства прокуратуры двух детей-инвалидов из Ижевска обеспечат лекарствами

В Ижевске двое детей из одной семьи, страдающих редким генетическим заболеванием – синдромом Алажилля – не могли получить жизненно необходимые лекарства и лекарственное питание. Прокурор направил в Первомайский районный суд исковые заявления, они были удовлетворены. На региональный Минздрав была возложена обязанность обеспечивать детей необходимыми лекарствами, пока их не отменит лечащий врач.

Синоптики оповестили о предстоящей жаре в Ижевске

Убирать шорты пока рано: ижевчан вновь ожидают знойные дни. Всю неделю отметка термометра будет достигать 27-30 градусов днем, и опускаться не ниже 16-17 градусов ночью. Исключением станет только воскресенье, которое принесет снижение дневной температуры до 24 градусов.

В Глазове спасли тонущего нетрезвого мужчину

Вечером 25 июля недалеко от городского пляжа в Глазове чуть не утонул нетрезвый мужчина. К счастью, на берегу дежурили спасатели ОСВОД.

Жителя Ижевска спасли в горах Кабардино-Балкарии после трагедии с погибшим туристом

Ижевчанина эвакуировали спасатели, сейчас его жизни ничего не угрожает. Фото: ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии

24 июля трое мужчин – жители Санкт-Петербурга, Татарстана и Ижевска - решили самостоятельно покорить гору Бука-Баши в Кабардино-Балкарии. Во время восхождения житель Северной столицы сорвался и получил несовместимые с жизнью травмы. Ижевчанина и жителя Татарстана эвакуировали спасатели, сейчас их жизни ничего не угрожает.

В Удмуртии начался прием заявлений на голосование по месту нахождения

Фото: Амир Закиров

9-11 сентября в Удмуртии пройдут выборы главы региона и депутатов Госсовета седьмого созыва. 25 июля начался прием документов от желающих проголосовать по месту нахождения. Подать документы можно в МФЦ, ТИК, УИК или на портале Госуслуг.

40-летний водитель «Рено» погиб в ДТП в Селтинском районе Удмуртии

Фото: vk.com/psch37

Вечером 23 июня на 40-м километре автодороги Ува – Селты в Селтинском районе произошла дорожная авария со смертельным исходом. Около 21:11 40-летний водитель автомобиля Renault не справился с управлением и вылетел в правый кювет с последующим опрокидыванием.

Заболеваемость COVID-19 в Удмуртии выросла в 1,5 раза за две недели

Фото: Амир Закиров

За последние две недели заболеваемость COVID-19 в Удмуртии выросла сразу на 54,3%, в том числе на 76,9% среди детей. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в республике снизился до показателя в 11%.

ФСБ предостерегла жителя Удмуртии от финансирования терроризма

Житель Удмуртии получил официальное предостережение от ФСБ о недопустимости действий, создающих условия для содействия террористической деятельности (часть 1.1 статьи 205.1 УК РФ). По данным ведомства, в 2022 году мужчина заявлял о намерениях перевести деньги на счета запрещенной в России международной террористической организации.

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