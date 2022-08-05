Последние новости Ижевска на утро 5 августа 2022 года: предотвращение госизмены и электрокары на Ижевском автозаводе

Главные новости Ижевска и Удмуртии на утро 5 августа Фото: Диля Ахмадишина

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 5 августа, пятница. В Ижевске до +30 °C и без осадков. Пока вы собираетесь на работу, предлагаем вспомнить главные события вчерашнего дня.

ЧУТЬ НЕ СОВЕРШИЛ ГОСИЗМЕНУ

В феврале 2022 года житель Удмуртии собирался оказать финансовую помощь ВСУ, а также медицинскому националистическому батальону в деятельности, направленной против безопасности России. Сделать он этого не успел, ему направили официальное предостережение, так как действия мужчины создавали условия для совершения государственной измены.

ИЖЕВСКИЕ ЭЛЕКТРОКАРЫ

Ижевский автозавод будет сохранен, хотя производство автомобилей семейства LADA Vesta уже решили переносить на площадку в Тольятти. В столице Удмуртии собираются производить другую модель – электрокар LADA e-Largus.

АЛЕКСАНДРА СЫРОВА ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИ

Александр Сыров зарегистрирован в качестве кандидата на должность главы Удмуртии. Он решил проблему с подписями (три из них не могли быть засчитаны), оформив другой лист.

ДЕТСКИЕ КРУЖКИ В «МИРЕ»

Дом культуры «Мир» в Ижевске, находящийся в собственности автозавода, может быть преобразован в централизованное пространство с кружками для детей. ДК сейчас мало используется, поэтому инициативные жители района предложили организовать в нем детское творческое пространство.

+ 10 % К РЕВАКЦИНАЦИИ

В Удмуртии более чем на 10% выросли темпы ревакцинации от ковида. Вместе с тем наблюдается рост заболеваемости ковидом. Республиканский Минздрав назвал ситуацию прогнозируемой.

ПОДДЕЛЬНЫЕ НОМЕРА

В Ижевске 25-летнюю девушку могут на полгода или на год лишить водительских прав – она ездила на авто с подложными государственными регистрационными знаками.

ОБНОВИЛИ УЛ. КИРОВА

На двух участках ул. Кирова завершили укладку асфальта. Отремонтированы участок по северной полосе от ул. Максима Горького до ул. 30 лет Победы и участок по южной полосе от ул. 30 лет Победы до ул. Милиционной.

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