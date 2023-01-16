Последние новости Ижевска на утро 16 января: перевод осужденного за фейки иностранного агента в Глазов и три музея Удмуртии, попавшие в ТОП лучших

Главные новости города и республики на утро понедельника Фото: Архив КП

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня понедельник, 16 января. В Ижевске небольшая облачность, гололедица и до -12°C. Пока вы собираетесь на работу, предлагаем вспомнить главные события минувших выходных.

Этапируют в Глазов

Оппозиционного политика Илью Яшина (признан иностранным агентом), осужденного за фейки о российской армии, вероятно, собираются этапировать в СИЗО-2 города Глазова.

«Впрочем, не удивлюсь, если и в какой-нибудь другой регион отправят», – пишет он.

Дата пока неизвестна.

Фото: Александра Астахова

Дела музейные

В список из 31 лучших музеев России по версии тревел-блогеров и журналистов вошли три музея из Удмуртии. Это Ижевский мотомузей Кожушковых, Музей-усадьба П. И. Чайковского и «Центр удмуртской культуры» деревни Карамас-Пельга.

Кром того, три муниципальных музея в рамках нацпроекта «Культура» оснастили современным оборудованием. Это Музей истории и культуры в Воткинске, Завьяловский музей истории и культуры, Граховский районный краеведческий музей имени Ашальчи Оки.

Музей-усадьба П. И. Чайковского Фото: Архив КП

Фестиваль ледяных ангелов

В Ижевске стартовал традиционный фестиваль ледяных скульптур ангелов и архангелов, приуроченный к празднику Крещения Господня. В 2023 году участие примут более 40 мастеров из 14 регионов.

Традиционный фестиваль приурочен к празднику Крещения Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

Ко дню рождения Герда

В Удмуртии появились конверты с портретом Кузебая Герда кисти Дениса Никонова. Их выпустили к 125-летию со дня рождения удмуртского поэта.

Фото: пресс-служба Почты России

Отремонтируют 80 дорог

80 дорог планируют отремонтировать в Удмуртии за 2023 год. Дорожное покрытие заменят на 118,5 км автотрассы. Ремонт начнется с 1 мая или даже в апреле, если позволит погода.

Ремонт может начаться в апреле или мае Фото: Архив КП

2 ДТП с погибшим и пострадавшим

13 января грузовик на трассе М-7 в Удмуртии насмерть сбил пешехода возле села Пугачево.

А на 12-м км дороги «Нылга-Ижевск» столкнулись «КамАЗ» и бульдозер. Пострадавший водитель грузовика от госпитализации отказался.

Фото: Государственная противопожарная служба Удмуртии

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