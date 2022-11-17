Последние новости Ижевска на утро 17 ноября: новый главврач 1 РКБ и чиновник, попавший в колонию за мошенничество при закупке школьного оборудования

Главные новости города и республики за минувшие сутки Фото: Диля Ахмадишина

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня четверг, 17 ноября. В Ижевске до -6 °C и снег. Пока вы собираетесь на работу, предлагаем вспомнить главные события вчерашнего дня.

Новости медицины в Удмуртии

За 2022 год в Удмуртии отремонтировали 29 больниц и купили более 200 единиц медтехники. Как заявила и. о. министра здравоохранения Удмуртии Наталья Якимова, это поможет в достижении главной цели – увеличении продолжительности жизни людей.

Кроме того, до конца года в Можге и Воткинске построят две новые поликлиники: в Воткинске – для взрослых, в Можге – детскую.

Что будет с Холмогоровским лесом

Проект благоустройства Холмогоровского леса презентовали ижевчанам 15 ноября. На отрезке в 2,5 км появится экотропа «5 стихий» с пешеходным покрытием, кормушками для птиц, зонами отдыха и спортплощадками. Горожане, в свою очередь, попросили сохранить экосистему леса и пересмотреть некоторые решения по планировке.

Проект экотропы Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

Выписана еще одна ученица школы № 88

Девочку 2015 года рождения, получившую травмы во время стрельбы в школе № 88, выписали из московской клиники домой. В Ижевске она продолжит наблюдаться у врачей, но уже амбулаторно.

Новый главврач 1 РКБ

1 РКБ возглавил кандидат медицинских наук, хирург высшей квалификационной категории, Валерий Ватулин. 16 ноября он приступил к своим обязанностям.

Новый главврач 1 РКБ Валерий Ватулин. Фото: пресс-служба Минздрава Удмуртии

Чиновник попал в колонию за махинации с мебелью

Суд отправил бывшего работника «Регионального центра информатизации» в колонию на 2 года. Его признали виновным в мошенничестве при закупке мебели в рамках нацпроекта «Образование». Он поспособствовал в заключении договора определенным поставщиком и получил за это незаконное вознаграждение в размере 2,3 млн рублей.

Новый сквер

Пустырь на Заречном шоссе в Ижевске преобразился – там разбили новый сквер под названием «Зеленая пристань». Он появился благодаря инициативе самих жителей.

Так выглядит новое общественное пространство Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

В следующем году обновят 20 дворов

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» на 2023 года запланирован ремонт 20 дворов Ижевска. Адреса можно найти по ссылке.

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