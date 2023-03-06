Главные новости Ижевска на утро 6 марта: Задержание подростков в торговом центре и отправка добровольцев в зону СВО

Актуальные новости за прошедшие выходные Фото: Эдуард КАРИПОВ

Доброе утро, Ижевск. Сегодня 6 марта, понедельник. Пора настраиваться на рабочий лад, ведь начинается новая рабочая неделя!А пока вы просыпаетесь и строите планы на день, мы расскажем о самых важных новостях и событиях произошедших в Удмуртии за выходные.

Жители Ижевска сообщают о задержании подростков в одном из торговых центров

Фото Сергей грачев

В конце прошлой недели в чатах классов Ижевска появились сообщения от учителей о том, что в ТРК «Петровский» пройдет собрание представителей этого движения. Позже в соцсетях города родители рассказывали о задержании несовершеннолетних. Это связывают с участившимися сообщениями о молодежном движении ЧВК «Редан». Что делать, если ребенка задержали? Какие основания могут быть у задержания? Узнайте подробнее в нашем материале.

Елизавета Туктамышева стала второй после короткой программы в финале Гран-при России

Повторить свой прошлый рекорд спортсменке не удалось. Фото: fsrussia.ru

Об итогах короткой программы в финале серии Гран-при России на официальном сайте сообщила Федерация фигурного катания на коньках. Уроженка Удмуртии Елизавета Туктамышева заняла второе место набрав 81,09 баллов. Выиграла Аделия Петросян с 85,62 баллами, а третье место получила Камила Валиева за 78,97 баллов.

Подробности читайте в нашем материале.

В зону СВО отправились очередные добровольцы из Удмуртии

Добровольцы из Удмуртии. Фото: скриншот с видео

Глава региона сообщил об отправке очередной партии добровольцев из Удмуртии в зону СВО. Он подчеркнул, что их семьям будет оказываться вся необходимая помощь,а также в их отношении продолжит действовать ряд специальных льгот. Подробности читайте в нашем материале.

Житель Удмуртии обвиняется в распространении порнографии

Подписчики потерпевшей узнали то, чего не должны были знать Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Завьяловского района предстанет перед судом по обвинению сразу по двум статьям: «нарушение неприкосновенности частной жизни», а также «незаконные изготовление и оборот порнографических материалов». Зимой 2022 года мужчина с телефона своей девушки разместил сведения о ее частной жизни, а также фото порнографического характера. Подробности читайте в нашем материале.

«Черный лесоруб» причинил ущерб лесному фонду Удмуртии равный почти 2 млн рублей

Уголовное дело передано в суд Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

Жителя поселка Кез обвиняют в незаконной рубке леса, причем, в особо крупных размерах. По версии следствия, обвиняемый незаконно рубил деревья на территории Кезского лесничества с сентября по октябрь 2022 года, а полученную древесину впоследствии продал. Подробности читайте в нашем материале.

В Ижевске за некачественную уборку снега привлекли к ответственности 5 управляющих организаций

Все нарушения были устранены Фото: Михаил ФРОЛОВ

К административной ответственности пришлось привлечь пять ижевских управляющих компаний Ленинского района, так как они должным образом не выполняли зимние уборочные работы. В ходе прокурорской проверки и удалось установить нарушителей среди УК. Возбуждены административные дела, а нарушения были устранены. Подробности читайте в нашем материале.

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