Последние новости Ижевска на утро 22 ноября: Глава Удмуртии встретился с Александром Лукашенко, выброшенная вакцина от гриппа и судьба ремонта перехода у УдГУ

Традиционный дайджест для наших читателей Фото: Архив КП

Доброе утро, Ижевск! Сегодня вторник, 22 ноября. День обещает быть морозным и пасмурным. А пока вы собираетесь на работу, «Комсомолка» напомнит вам о главных новостях минувшего дня.

Глава Удмуртии обсудил вопросы сотрудничества с Александром Лукашенко

Александр Бречалов отправился в Минск с трехдневной бизнес-миссией. 21 ноября он встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко и обсудил товарообмен и сотрудничество республики с соседним государством.

Фото: Александр Бречалов ВКонтакте @a.brechalov

Лодка рыбаков пошла ко дну

5 мужчин отправились на рыбалку на лодке, наплевав на запрет МЧС. В результате лед пробил борт лодки и рыбаки пошли ко дну. Мужчины смогли вплавь добраться до небольшого острова, но чтобы добраться до города им пришлось звать на помощь спасателей.

В регионе с 31 октября действует запрет на навигацию по водоемам Фото: Константин ИВШИН

Недалеко от поликлиники Ижсталь нашли выброшенную вакцину

Рядом со входом в поликлинику № 6 в Ижевске местная жительница нашла целый пакет выброшенной вакцины против гриппа. Минздрав быстро отреагировал на эту информацию и пообещал провести проверку.

Выбросили вакцину от гриппа. Фото: паблик ВКонтакте «ИГГС»: @izhevskgdegaistoyat

На автобусном маршруте № 356 в Ижевске ввели новую остановку

Теперь до СНТ «Северный» можно добраться на автобусе. На пригородном маршруте № 356 ввели новую остановку как раз напротив садоогородов.

Посадка и высадка осуществляется в обоих направлениях Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Полуголый мужчина разгуливал недалеко от РКБ № 1 в Ижевске

В трусах, но зато в шапке, варежках и шарфе. Именно в таком виде заметили ижевчане полуголого мужчину недалеко от РКБ № 1 в Ижевске. Данный перфоманс вызвал определенные разногласия у пользователей сети.

Фото: скриншот из видео @izhevsk_online

Ремонт подземного перехода у УдГУ

Многострадальный подземный переход у УдГУ в Ижевске начали ремонтировать еще летом этого года. Однако к осени его просто закрыли бетонной плитой. «Комсомолка» выяснила какую судьбу ожидает этот переход.

Переход заложили бетонными плитами. Фото: Игорь Бобров

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Минздрав Удмуртии назвал причины увольнения экс-главврача ГКБ № 9

Александр Бречалов обсудил с Александром Лукашенко вопросы сотрудничества Беларуси с Удмуртией

Должность председателя правительства региона учредили в Удмуртии