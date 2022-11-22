Последние новости Ижевска на утро 22 ноября: Глава Удмуртии встретился с Александром Лукашенко, выброшенная вакцина от гриппа и судьба ремонта перехода у УдГУ

Традиционный дайджест для наших читателей
Фото: Архив КП
Доброе утро, Ижевск! Сегодня вторник, 22 ноября. День обещает быть морозным и пасмурным. А пока вы собираетесь на работу, «Комсомолка» напомнит вам о главных новостях минувшего дня.
Глава Удмуртии обсудил вопросы сотрудничества с Александром Лукашенко
Александр Бречалов отправился в Минск с трехдневной бизнес-миссией. 21 ноября он встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко и обсудил товарообмен и сотрудничество республики с соседним государством.
Фото: Александр Бречалов ВКонтакте @a.brechalov
Лодка рыбаков пошла ко дну
5 мужчин отправились на рыбалку на лодке, наплевав на запрет МЧС. В результате лед пробил борт лодки и рыбаки пошли ко дну. Мужчины смогли вплавь добраться до небольшого острова, но чтобы добраться до города им пришлось звать на помощь спасателей.
В регионе с 31 октября действует запрет на навигацию по водоемам
Фото: Константин ИВШИН
Недалеко от поликлиники Ижсталь нашли выброшенную вакцину
Рядом со входом в поликлинику № 6 в Ижевске местная жительница нашла целый пакет выброшенной вакцины против гриппа. Минздрав быстро отреагировал на эту информацию и пообещал провести проверку.
Выбросили вакцину от гриппа. Фото: паблик ВКонтакте «ИГГС»: @izhevskgdegaistoyat
На автобусном маршруте № 356 в Ижевске ввели новую остановку
Теперь до СНТ «Северный» можно добраться на автобусе. На пригородном маршруте № 356 ввели новую остановку как раз напротив садоогородов.
Посадка и высадка осуществляется в обоих направлениях
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Полуголый мужчина разгуливал недалеко от РКБ № 1 в Ижевске
В трусах, но зато в шапке, варежках и шарфе. Именно в таком виде заметили ижевчане полуголого мужчину недалеко от РКБ № 1 в Ижевске. Данный перфоманс вызвал определенные разногласия у пользователей сети.
Фото: скриншот из видео @izhevsk_online
Ремонт подземного перехода у УдГУ
Многострадальный подземный переход у УдГУ в Ижевске начали ремонтировать еще летом этого года. Однако к осени его просто закрыли бетонной плитой. «Комсомолка» выяснила какую судьбу ожидает этот переход.
Переход заложили бетонными плитами. Фото: Игорь Бобров
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