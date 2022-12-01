Последние новости Ижевска на утро 1 декабря: изменения в схеме налогообложения, увеличение тарифов ЖКХ и штрафы автомобилистам за помехи при уборке снега

Традиционный дайджест новостей Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня четверг, 1 декабря. День обещает быть морозным и снежным. А пока вы собираетесь на работу, «Комсомолка» напомнит вам о главных новостях минувшего дня.

В Удмуртии изменили схему налогообложения на недвижимость

Депутаты Госсовета внесли изменения в закон «О налоге на имущество организаций в Удмуртской Республике». Теперь налог зависит от кадастровой стоимости объекта. Также власти освободили от выплат некоторые категории граждан.

Изменения внесли 29 ноября Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Автомобилистам будут выписывать штрафы за помехи при уборке снега

Администрация Ижевска серьезно взялась за расчистку города от снега. До 60 тысяч рублей штрафа грозит владельцам машин, которые будут мешать уборке снега во дворах. Сообщить о нарушителе могут как подрядчики, так и сами ижевчане.

Сообщать о нарушении могут подрядчики и жители города Фото: Архив КП

Счетчик наказов обязали вести депутатам в Удмуртии

Идею выдвинул глава республики Александр Бречалов. По его словам, такая публичная рубрика поможет жителям региона следить за деятельностью чиновников и понимать насколько и в каких ситуациях они могут быть полезны.

Фото: Александр Бречалов ВКонтакте @a.brechalov

Черные лесорубы вырубили лес на 400 тысяч рублей в Удмуртии

В «Балезинском лесничестве» в Удмуртии неизвестные незаконно вырубали деревья. В целом под их топорами пали ели, сосны и осины на 400 тысяч рублей. Расследованием занялась прокуратура.

Возбуждено уголовное дело Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тарифы на ЖКХ резко увеличат

С 1 декабря по всей Удмуртии произойдут изменения в системе оплаты за коммунальные услуги. Связано это с инфляцией. «Комсомолка» рассказала что и насколько подорожало.

Рост составит до 9 % Фото: Мария Бакланова

Двух 10-летних девочек сбил отсоединившийся прицеп трактора

Две 10-летние девочки шли по обочине дороги, когда их сбил отсоединившийся прицеп трактора. Обе получили травмы и были доставлены в больницу.

Девочки шли по обочине дороги. Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

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