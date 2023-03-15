Главные новости Ижевска на утро 15 марта: пожар на ТЭЦ-2 и смертельное ДТП с автобусом

Сегодня в столице Удмуртии будет облачно с прояснениями. Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии будет облачно с прояснениями.

Температура воздуха +3…+5 °С. Ветер юго-западный 9-14 м/с, возможны осадки в виде мокрого снега.

Пока вы готовитесь к новому дню, мы расскажем вам о последних новостях на это утро.

В районе ТЭЦ-2 в Ижевске произошел пожар

Пожар на ТЭЦ-2. Фото: МЧС Удмуртии

14 марта в 13:19 на ТЭЦ-2 по адресу ул. Воткинское шоссе, 284 произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

По приезде пожарных происходило горение трансформатора и масла в обволовании на открытой площадке. Общая площадь возгорания составила 20 кв.м.

Шесть участков дорог отремонтируют в Ижевске по нацпроекту в 2024 году

В 2024 году в Ижевске отремонтируют 6 участков дорог. Списком поделился глава города Олег Бекмеметьев.

Подрядчики возьмутся за работу на ул. Автозаводская от ул. 10 лет Октября до ул. Петрова, ул. 9-я Подлесная от ул. 30 лет Победы до ул. Металлургов, ул. К.Маркса от ул. Чугуевского до пер. Ястребовский. Кроме того обновят еще участки дорог на ул. Красная от ул. Ленина до ул. Пастухова и пр. Копровый от ул. Автозаводская до Воткинского шоссе, а также дорогу от ул. Пойма до микрорайона «Бригада Самолет».

Автобус сбил женщину на пешеходном переходе в Ижевске

Фото: ГИБДД Удмуртии

14 марта, примерно в 15:35 на перекрестке улиц Ленина-М. Горького в Ижевске произошло ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

При повороте налево 50-летний водитель автобуса «ЛИАЗ» сбил женщину 1937 г.р на пешеходном переходе. Отметим, что она переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора. Женщину госпитализировали с тяжелыми травмами. Врачи боролись за ее жизнь, но к сожалению она скончалась в больнице.

Скончался народный артист Удмуртии Геннадий Городилов

Фото: Театр оперы и балета Удмуртии @operaizh

13 марта ушел из жизни народный артист Удмуртии Геннадий Городилов. Об этом сообщает пресс-служба театра оперы и балета региона.

За плечами артиста более сотни ролей. 53 года своей жизни он отдал сценам музыкального театра и театра оперы и балета Удмуртии им. Чайковского.

Село и деревню в Удмуртии закрыли на карантин по бешенству

Глава Удмуртии установил в селе Алнаши и деревне Дятлово карантин по бешенству. Об этом сообщает пресс-служба главного управления ветеринарии региона.

Одна из жительниц села нашла труп рыси. Об этом она сообщила ветспециалистам, которые сразу же выехали на место.

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