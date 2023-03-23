Главные новости Ижевска на утро 23 марта: звуки стрельбы в Устиновском районе, закрытие молокомата и фигуры динозавров

Актуальные новости за среду Фото: Сергей Березкин

Доброе утро, Ижевск. Сегодня 23 марта, четверг. Пора просыпаться и готовиться к продуктивному концу недели! Пока вы собираетесь и пытаетесь успеть сделать все дела «Комсомолка» расскажет о самых важных новостях и событиях произошедших в Удмуртии за прошедшие сутки.

Кто стрелял в районе Воткинского шоссе и проезда Копрова в Ижевске?

Горожан просят не поддаваться панике Фото: Архив КП

Два дня подряд, 21 и 22 марта, многие ижевчане слышали звуки стрельбы из автомата и хлопки в районе Воткинского шоссе и проезда Копровый. Как объяснили в УФСИН, на одном из объектов ведомства проходили учения. Подробнее в нашем материале.

Бордель работал в Удмуртии под видом кафе-гостиницы

Возбуждено уголовное дело Фото: Амир Закиров

В Сарапульском районе по подозрению в организации проституции задержали 60-летнего местного жителя. По версии следствия, в начале 2023 года подозреваемый открыл в ресторанно-гостиничном комплексе бордель с проститутками. На работу он нанял трех девушек из соседнего населенного пункта.

70 фигур динозавров появились в парке Кирова

Общая площадь парка составит 4,5 Га. Фото: Парки Ижевска @parkiizhevska

В ижевском парке Кирова появится тематическая площадка с 70 динозаврами.

«Динополис» – это парк, в котором гости парка Кирова смогут увидеть фигуры динозавров, выполненные максимально реалистично и в полный размер, а также узнать интересные факты о древних рептилиях», – поделились в сообществе. Многие динозавры умеют двигать головой, телом и ногами, а также закрывать глаза. А на некоторых посетители смогут даже прокатиться верхом!

Молочный киоск самообслуживания закрылся на улице Дзержинского

В начале февраля в Ижевске появились три молочных киоска самообслуживания. Но не прошло и пары месяцев, как один из них закрыли. Киоск на улице Дзержинского временно закрыли по техническим причинам, но точных сроков открытия автомата не обозначили.

Бросившего в символ «Z» банку с краской жителя Ижевска осудили за дискредитацию ВС России

Мужчина признал вину Фото: Диля Ахмадишина

В Ижевске за дискредитацию Вооруженных сил России осудили 36-летнего местного жителя. Ночью 24 февраля мужчина пришел на Центральную площадь города и бросил банку красной краски в символ «Z». Так он хотел выразить протест и негативное отношение к спецоперации в Украине.

Фанаты Алины Загитовой сравнили чемпионку с Моникой Беллуччи

Загитова предстала перед фанатами в новом образе. Фото: @azagitova_official

Олимпийская чемпионка Алина Загитова не перестает удивлять фанатов новыми образами. На этот раз Алина перевоплотилась в роковую красотку с яркими губами и чарующими черными смоки. Невинность и грация девушки заставляют влюбляться в нее с первых секунд, а легкая вуаль – оставляет загадку и глубину фотографиям. Подробности и больше фотографий чемпионки в нашем материале.

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