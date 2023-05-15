Главные новости Ижевска на утро 15 мая: сошедший с рельс трамвай и новый очаг заражения птичьим гриппом

Актуальные новости за выходные Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск. Сегодня 15 мая, понедельник. Днем, по сообщениям синоптиков, в городе ожидается переменная облачность, без осадков. Пока вы собираетесь на работу, «Комсомолка» расскажет о самых важных новостях и событиях, произошедших в Удмуртии за выходные.

Трамвай сошел с рельс на ул. Ленина в Ижевске

Трамвай сошел с рельс на ул. Ленина. Фото: очевидцы

На ул. Ленина в Ижевске, 13 мая, сошел с рельс трамвай. В ИжГЭТ прокомментировали инцидент со сходом с рельс трамвая. Там сообщили, что обе тележки «Львенка» ушли вправо. В результате происшествия пострадавших нет. Сейчас движение восстановлено.

Четвертый очаг птичьего гриппа обнаружили в Удмуртии

Жителей просят соблюдать меры безопасности Фото: Диля Ахмадишина

Факт заражения высокопатогенным птичьим гриппом подтвердили в Красногорском районе Удмуртии. В селе Большой Селег на берегу пруда нашли чайку, у которой подтвердился вирус. В зону карантина вошли населенные пункты в радиусе 5 км от очага – деревни Пивовары и Большие Чуваши. Подробности читайте здесь.

Жители Удмуртии заметили нашествие насекомых

Фото: vk.com/zloyglazov18

В соцсетях жители республики стали жаловаться на сотни тысяч насекомых в воздухе. Нашествие заметили в деревне Шевырялово Сарапульского района, а также в других уголках Удмуртии. Больше фото тут.

36-летний житель Ижевска убил соседа обухом топора

Фото: архив редакции

Ранее судимый 36-летний ижевчанин обухом топора ударил по голове 69-летнего жителя Балезино. В состоянии алкогольного опьянения мужчина взял топор и пошел в квартиру к 69-летнему соседу, к которому была давняя неприязнь. Подробности читайте в нашем материале.

В Удмуртии сгорели 2 деревянных дома

13 мая в Удмуртии произошло два пожара в частных домах на территории Игринского района и в городе Глазов. Есть пострадавшие. Подробности читайте здесь.

70% территорий Ижевска обработали от клещей и грызунов

Фото: vk.com/izh_gov

В городе подходят к концу работы по обработке территорий от клещей и грызунов. На данный момент обработано более 277 тыс. га – кладбища, общественные пространства, зоны образовательных учреждений. Подробности читайте здесь.

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