Главные новости Ижевска на утро 26 мая: два арестованных адвоката, две переименованные остановки и второй случай кори

Что произошло за вчерашний день в Ижевске и Удмуртии Фото: Амир Закиров

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня пятница, 26 мая. В Ижевске переменная облачность и жара до +31°C. Пока вы собираетесь на работу, предлагаем вспомнить главные события минувшего дня.

Арест адвокатов

Двоих адвокатов из Удмуртии арестовали по обвинению в мошенничестве. Они получили взятку в размере 25 млн рублей и попались с поличным. Пока что обвиняемых на 2 месяца заключили под стражу.

Фото: прокуратура Удмуртии

Новые названия остановок

В Ижевске переименуют две остановки общественного транспорта. «Автопарк №1» теперь станет «Промцентром «Гагаринским», а остановка «Садоогороды» получит название «Жилой комплекс «Цветочный город».

Благоустройство березовой рощи

Благоустройство парка «Березовая роща» в Ижевске идет полным ходом и завершится до 30 октября. Ранее работы переносились из-за обнаружения грунтовых вод. Сейчас проект доработали.

Фото: пресс-служба администрации Ижевска

Второй случай кори

В Удмуртии зафиксирован второй случай кори – на этот раз болезнь диагностировали у ребенка, который не был привит. Как и в первом случае, вирус «привезли» из Екатеринбурга.

Компенсация проезда

Пенсионеры, инвалиды, несовершеннолетние и беременные, а также ветераны боевых действий и участники СВО смогут получить компенсацию проезда по мосту через Каму. Это прописано в новом законе.

Закон вступит в силу с 1 июля Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Уничтожение почти 26 тысяч птиц

В связи с распространением высокопатогенного птичьего гриппа в Удмуртии продолжают изымать домашних пернатых. Специалисты посетили 1302 подсобных хозяйства, изъято и уничтожено 25 897 птиц.

Под особым контролем

Глава следственного управления СК России Александр Бастрыкин потребовал доложить ему, как проходит расследование уголовного дела по факту травмирования детей в Лудорвае. Напомним, беседка, в которой находились ребята, обрушилась.

Фото: СУ СК РФ по Удмуртии

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