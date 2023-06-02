Главные новости Ижевска на утро 2 июня: 30-летняя пуля в голове, взлетевшая крыша автосалона и откровения Стаса Пьехи

Что произошло в городе и республике за минувшие сутки Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня пятница, 2 июня. В Ижевске переменная облачность и до +26°C. Пока вы собираетесь на работу, предлагаем вспомнить главные события минувшего дня.

30 лет с пулей в голове

52-летний житель Удмуртии более 30 лет провел с пулей головном мозге пулей. Врачи нашли ее, когда мужчина пришел делать снимок перед операцией – он решил исправить носовую перегородку. Но так как пуля не беспокоила пациента, ее решили оставить на месте.

Взлетевшая крыша

31 мая в Ижевске поднялся такой сильный ветер, что крыша одного из автосалонов буквально поднялась в воздух. Правда, потом улеглась на место. Судя по всему, в результате инцидента никто не пострадал.

Скриншот видео из социальных сетей

Выходили кроху

Врачи РКБ №1 выходили новорожденного ребенка, который при рождении весил всего 470 граммов. По статистике такие дети выживают лишь в 5% случаев.

Фото: Фото: pinchuk_e

Откровения Стаса Пьехи

Ижевский продюсер Борис Рубиновский пригласил в гости российского певца Стаса Пьеху, у которого 30 мая в столице Удмуртии состоялся концерт. Гость разоткровенничался за завтраком и рассказал о том, когда и как справился с зависимостью от алкоголя.

Стас Пьеха. Фото: @wolfieha

Купаться нельзя

Проверка воды в Ижевском пруду показала, что купаться в водоеме нельзя. На пляже появились соответствующие предупреждения. Теперь брать пробы воды будут раз в 10 дней, а купающихся нарушителей оштрафуют.

Ушел с поста

Дмитрий Клабуков решил уйти с поста главы Красногорского района Удмуртии. Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов раскритиковал его работу, узнав, что Клабуков подписал акт о сдаче недостроенной детской площадки.

Дмитрий Клабуков. Фото: klabukov_krasn

30 новых мусоровозов

Удмуртия приобрела 30 новых мусоровозов. 20 из них уже вышли в рейсы по Октябрьскому и Первомайскому районам Ижевска, в начале июня поступят 10 остальных – их отправят в Воткинск.

В республике закупили 30 новых мусоровозов Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

Что делать с борщевиком

Глава Удмуртии поручил до конца июня выкосить в республике весь борщевик. С опасным растением борются каждый год, но оно все равно упрямо вырастает. Почему его так сложно уничтожить, рассказали эксперты и общественники.

Что делать с зеленым агрессором? Фото: Михаил ФРОЛОВ

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