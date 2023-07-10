Главные новости Ижевска на утро 10 июля: выступление Дениса Клявера и продление срока полномочий прокурора

Начните свой день правильно Фото: Диля Ахмадишина

Доброе утро, любимый город! Сегодня, 10 июля, начало новой недели. Это значит, что пора настраивать себя на работу и заодно вспомнить, что произошло в столице Удмуртии за прошедшие сутки.

Ромашковый фестиваль

В парке Кирова в День семьи, любви и верности прошел Ромашковый фестиваль. 15 семей, брак которых цветет уже более 25 лет, наградили медалями.

Продление срока полномочий прокурора

Артем Николаев будет возглавлять прокуратуру Удмуртии еще пять лет. Его полномочия продлили распоряжением президента России. Он возглавляет прокуратуру региона с 2018 года.

Щебень на дорогах

В этом году на 12 дорогах в частном секторе Ижевска появится щебенка. На части дорог работы уже завершили, на ул. Коммунаров подрядчик уже вышел. На эти цели выделили 20 млн рублей.

Как будто не в Ижевске

Прогуливаясь по некоторым местам нашего города, кажется, что это не Ижевск, а какое-нибудь другое место. Собрали 14 кадров, где город не похож сам на себя.

Что в портфеле

В рюкзаке школьника из СССР можно было найти кучу всего интересного. Мы решили вспомнить, с чем ходили в школу дети в прошлом и о каких канцтоварах они мечтали.

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