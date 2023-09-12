Главные новости Ижевска на утро 12 сентября: мужчина в овраге, ремонт школьного стадиона и надругательство над женщиной

Сегодня в Ижевске будет тепло. Фото: Алена Селезнева

Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии днем будет переменная облачность. Об этом сообщает Удмуртский Гидрометцентр.

Температура воздуха +19…+21 °С. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Осадков не обещают.

Пока вы готовитесь к новому дню, мы расскажем вам о последних новостях на это утро.

Мужчина упал в овраг

Мужчина упал в овраг в Сарапуле. Фото: Поисково-спасательная служба Удмуртии

11 сентября в городе Сарапул 45-летний мужчина упал в овраг. Самостоятельно выбраться у него не получалось, так как он не мог пошевелиться.

В школе №76 в столице Удмуртии отремонтируют небезопасный стадион

Некоторые детали в подпорной стене наклонены Фото: @school76izh

Администрацию Ижевска и руководство школы №76 через суд обязали отремонтировать стадион на территории учебного заведения. Подпорная конструкция земляной насыпи стадиона в школе находится в «опасном для жизни и здоровья детей состоянии».

Водитель легковушки сбил лося на трассе «Ижевск – Ува»

Водителя и пассажира доставили в больницу. Фото: Фото: первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

10 сентября в 18:10 на 80-м км трассы «Ижевск –Ува» произошло ДТП с диким животным. В результате аварии пассажир и водитель получили травмы. Лось погиб.

В Можге подросток надругался над 50-летней женщиной

Вломился в дом и изнасиловал. Фото: Амир Закиров

В Можге по обвинению в изнасиловании и других преступлениях осудят 18-летнего местного жителя. В совершении преступлений также участвовал 17-летний сообщник обвиняемого. 2 июля пьяные молодые люди находились в одной из деревень Можгинского района. 18-летний обвиняемый зашел в дом 50-летней потерпевшей, напал на нее, а затем изнасиловал.

Шесть дорог отремонтируют в Ижевске в рамках нацпроекта в 2024 году

Шесть дорог приведут в порядок в 2024 году в Удмуртии. Фото: Мария Бакланова

В 2024 году в рамках нацпроекта «БКД» в Ижевске отремонтируют 6 дорог. В перечень дорог на ремонт вошли те участки, где проходит наибольший трафик, а также, на которые больше всего жалуются горожане.

Один из таких дорожных объектов – проезд Копровый, соединяющий Ижевский автозавод с Воткинским шоссе и выездом на Воткинск.

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