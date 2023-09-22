Главные новости Ижевска на утро 22 сентября: штрафы при помощи беспилотников и новый и.о. министра здравоохранения

Актуальные новости Ижевска Фото: Алена Селезнева

Доброе утро, Ижевск. Сегодня 22 сентября, пятница. Пришла пора готовиться к выходным. Пока вы готовите себе завтрак, или спешите по делам «КП – Ижевск» расскажет о самых важных новостях и событиях, произошедших за сутки.

В Удмуртии нарушителей будут штрафовать беспилотники

В Удмуртской Республике ГИБДД и Росгвардия начнут использовать беспилотники для выявления правонарушений на дорогах. Этот способ будут использовать на тех участках дорог, где нет инструментов для фотовидеофиксации нарушений. Подробности читайте в нашем материале.

Перестановка кадров: кресло министра Натальи Якимовой в Удмуртии занял Сергей Багин

Место Натальи Якимовой занял Сергей Багин. Фото: пресс-служба Минздрава Удмуртии, vk.com/dr.bagin

Наталья Якимова покинула кресло и.о. министра здравоохранения Удмуртии. Вместо нее обязанности руководителя министерства будет назначенный всего месяц назад, первый заместитель главы ведомства Сергей Багин. Подробнее читайте здесь.

Водитель BMW врезался в ограждение и дерево на улице Максима Горького

20 сентября в 21:30 на улице Максима Горького в Ижевске произошло ДТП. В результате водитель BMW врезался в металлическое ограждение и дерево. 20-летняя девушка, которая находилась в пострадавшей легковушке, получила травмы. Подробнее здесь.

Автозавод в Ижевске проводит выставку музейных моделей «Лады»

Для желающих проведут две экскурсии. Фото: @nazavodeizhevsk

22 сентября в Ижевске пройдет выставка уникальных музейных автомобилей «Лада». «Раритетные «Москвичи», редкие «Оды», ижевская «классика», совместные проекты с иностранными партнерами и, конечно, «Гранты» и «Весты». Подробнее читайте в нашем материале.

Запинал ногами до смерти: мужчину из Селтинского района осудили за убийство приятеля

В Селтинском районе за убийство приятеля на скамье подсудимых оказался 39-летний местный житель. Мужчина поссорился со своим приятелем и, разозлившись, сначала повалил его на пол, а затем начал бить по животу. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

10 фото с открытия аллеи спортивной славы в столице Удмуртии

Умер заслуженный работник здравоохранения Удмуртии Владимир Напольских

Законно ли это: в пунктах проката Ижевска просят оставлять в залог паспорт