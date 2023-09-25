Последние новости Ижевска на утро 25 сентября: старт отопительного сезона в Воткинске и свадьба пары из Ижевска на федеральном канале

День окажется теплым, но дождливым
Фото: Мария Бакланова
Доброе утро, Ижевск! Сегодня понедельник, 25 сентября. День обещает быть теплым, но не исключены дожди. А начнем мы это утро с обзора новостей.
Министр экономики
Сергей Юрин избавился от приставки и.о. в своей должности. Теперь он министр экономики.
Запрет на работу автомойки
Автомойка работала в водоохранной зоне реки Иж. В итоге ей запретили работать.
Международные соревнования по биатлону в Ижевске
Биатлонный комплекс в Ижевске сможет принимать международные соревнования. Соответствующий сертификат будет действовать три года.
Свадьба удмуртов на федеральном канале
На Первом канале в шоу «Играем свадьбу!» показали пару из Удмуртии. Торжество провели в национальных традициях.
Ракетно-космический класс
В Воткинске появился первый ракетно-космический класс. Учеба проходит при поддержке «Роскосмоса» и АО «Воткинский завод».
Новые больницы
В 2024 году в Удмуртии появятся семь новых медицинских учреждений. Среди них поликлиника в Сарапуле, ФАПы, врачебные лаборатории.
Старт отопительного сезона
Пока жарко, но скоро придут холода. В Воткинске 25 сентября стартует отопительный сезон.
Теплоход с подводными крыльями
В Удмуртию прибыл теплоход «Метеор–2020» из Казани. Планируется, что он будет ходить по маршруту «Набережные Челны – Сарапул».