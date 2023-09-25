Последние новости Ижевска на утро 25 сентября: старт отопительного сезона в Воткинске и свадьба пары из Ижевска на федеральном канале

День окажется теплым, но дождливым Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня понедельник, 25 сентября. День обещает быть теплым, но не исключены дожди. А начнем мы это утро с обзора новостей.

Министр экономики

Сергей Юрин избавился от приставки и.о. в своей должности. Теперь он министр экономики.

Запрет на работу автомойки

Автомойка работала в водоохранной зоне реки Иж. В итоге ей запретили работать.

Международные соревнования по биатлону в Ижевске

Биатлонный комплекс в Ижевске сможет принимать международные соревнования. Соответствующий сертификат будет действовать три года.

Свадьба удмуртов на федеральном канале

На Первом канале в шоу «Играем свадьбу!» показали пару из Удмуртии. Торжество провели в национальных традициях.

Ракетно-космический класс

В Воткинске появился первый ракетно-космический класс. Учеба проходит при поддержке «Роскосмоса» и АО «Воткинский завод».

Новые больницы

В 2024 году в Удмуртии появятся семь новых медицинских учреждений. Среди них поликлиника в Сарапуле, ФАПы, врачебные лаборатории.

Старт отопительного сезона

Пока жарко, но скоро придут холода. В Воткинске 25 сентября стартует отопительный сезон.

Теплоход с подводными крыльями

В Удмуртию прибыл теплоход «Метеор–2020» из Казани. Планируется, что он будет ходить по маршруту «Набережные Челны – Сарапул».