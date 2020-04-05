Новый случай коронавируса и просьба не покидать Сарапул: как коронавирус повлиял на жизнь Удмуртии в эти выходные?
4 апреля стало известно о новом случае заражения коронавирусной инфекцией в Удмуртии.
Что еще произошло?
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ИСТОЧНИК KP.RU
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