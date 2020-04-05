2020-04-05T17:34:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Новый случай коронавируса и просьба не покидать Сарапул: как коронавирус повлиял на жизнь Удмуртии в эти выходные?

Собрали главные новости двух дней
Людмила Куликова
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Фото: Амир ЗакировФото: Амир Закиров
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4 апреля стало известно о новом случае заражения коронавирусной инфекцией в Удмуртии.

Что еще произошло?

- Жителя Ижевска оштрафовали за нарушение режима самоизоляции. Октябрьский суд города постановил назначить мужчине административный штраф в одну тысячу рублей.

- Выяснили, как ижевчанам правильно оформить больничный на карантине

- Солист балета из Ижевска вынужден репетировать с собакой (шутка)

- Ижевчанам, желающим нарушить режим самоизоляции глава Ижевска оставил послание

- Жена больного коронавирусом ижевчанина попала в больницу с пневмонией

- Почти в два раза в Удмуртии сократилось число доноров крови

-Жителей Сарапула попросили не покидать город

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
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