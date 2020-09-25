Утро в Ижевске: новые автомобили скорой помощи, причины посетить Завьяловский район и работа московских врачей

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали Фото: pixabay.com

Доброе утро, Ижевск! Сегодня пятница, 25 сентября. Синоптики обещают ясную погоду, воздух прогреется до +16 градусов. Желаем всем отличного завершения рабочей недели и предлагаем посмотреть новости одной строкой:

- В Ижевске выбирают лучших врачей города и республики

- Роспотребнадзор временно закрыл салон красоты в Удмуртии

- Где в Ижевске можно сдать тест на коронавирус, сделать КТ легких и флюорографию?

- Прокуратура Удмуртии проверит информацию о невыплатах медработникам «коронавирусных» выплат

- Пенсионеры Удмуртии могут получить скидку до 40% при покупке билетов в купе поездов

- Систему оповещения проверят в Удмуртии 2 октября

- В Ижевске временно ограничат движение по ул. 40 лет Победы

- Одну из Ижевских школ перевели на дистанционное обучение

- Погода в Ижевске на 25 сентября: до +18 и переменная облачность

Перейдем к главным новостям:

Новые автомобили скорой помощи

Удмуртия получила 22 новых санитарных автомобиля Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

Удмуртия получила 22 новых санитарных автомобиля. Из них 9 единиц техники останется в Ижевске, остальные отправятся в районные больницы. Автомобили были закуплены в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Водитель сбил пешехода

Мужчина скончался Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

23 сентября, около восьми часов вечера произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, 32-летний водитель «ВАЗ-2114» во время обгона не заметил 55-летнего мужчину, который шел по проезжей части. Водитель получил телесные повреждения. Пешеход скончался от полученных травм.

3 причины посетить Завьяловский район

Bскусственный водопад на реке Старая Кенка Фото: Алена Селезнева

Продолжаем путешествовать по Удмуртии и знакомиться с интересными местами нашего края. Давайте узнаем, ради чего стоит отправиться в Завьяловский район Удмуртии?

Как справляются с коронавирусом

Эксперты отметили «перекос» в сторону госпитализации и сделали замечания по поводу статистики Фото: pixabay.com

В больницах Удмуртии почти полторы недели работали приглашенные врачи из Москвы. За это время они дали оценку системе здравоохранения региона и оказали помощь местным специалистам.

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