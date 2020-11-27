Три стоматологии из Ижевска получили звание лучших клиник Фото: Амир Закиров

В Ижевске в проекте медиагруппы «Центр» и Общественной палаты Ижевска «Лучшая клиника – 2020» (18+) продолжается череда награждений победителей конкурса. Победителями проекта стали 26 врачей различных специальностей, работающие в государственных и частных клиниках города, а также 16 медицинских учреждений. Напомним, что из-за эпидемиологической ситуации в мире собрать всех победителей на торжественном мероприятии было бы небезопасно, поэтому организаторы вручают награды каждому участнику лично.

Так, 25 и 26 ноября организаторы вручили награды трем стоматологическим клиникам, которые стали лучшими в экспертных номинациях. Стоматология «Дантист Мастер» была признана «Лучшей семейной стоматологией». Салон «Белый клык» победил в номинации «Высокое качество работы». Ну а салон «Вип-Дент» был признан «Лучшей вип-стоматологией» республики.

Напоминаем, 13 и 16 ноября дипломы и подарки от генерального партнера проекта - Корпорации «Центр» - получили восемь врачей. А 17 ноября награды вручили специалистам сразу трех клиник - Республиканского клинико-диагностического центра, Детской городской поликлиники №1 и клиники «Медсервис». 18 ноября наградили пять врачей, ставших победителями народного голосования, и еще 3 медицинских учреждения. 19 ноября призы конкурса получили пятеро победителей. Один из них - врач станции скорой помощи Виктор Анатольевич Мокрецов. Он стал победителем в номинации «Лучший терапевт». Кроме того, награды получили четыре участника в категории «Лучшая клиника». В пятницу, 20 ноября, организаторы поздравили очередного участника конкурса - стоматология «Авангард» победила в экспертной номинации «Стоматология с лучшим сервисом». 24 ноября организаторы поздравили очередных победителей конкурса. Это Дарья Владиславовна Сухова, специалист ЛЦД МИБС, которая во второй раз стала лучшим неврологом республики, а также санаторий для детей «Малышок» - он победил в номинации «Лучший детский санаторий».

На очереди - еще несколько победителей, которые в этом году стали лучшими из лучших, в скором времени организаторы вручат дипломы и подарки и им. Следите за новостями проекта.

В рамках проекта жители Ижевска и Удмуртии могли заявить на конкурс любимые медицинские учреждения и самых достойных врачей. При этом медучреждения могли быть абсолютного любого формата - небольшие кабинеты частной практики и крупные многопрофильные центры, стоматологии и офтальмологические клиники, санатории и диагностические центры. Далее 21 сентября на сайте проекта началось народное голосование за лучших докторов по различным номинациям. И граждане говорили «спасибо» любимым медикам - в том числе за жизни, спасенные во время пандемии коронавируса.

Напомним, «Лучшая клиника» - это конкурс лучших врачей и медучреждений, который проводится ежегодно. Генеральный партнер проекта – сеть магазинов Корпорация «Центр».

Организатор конкурса ООО «Медиагруппа Центр». Сроки проведения с 24 августа по 19 ноября 2020 года. Подробности на сайте лучшаяклиника.рф. Для лиц старше 18 лет.

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