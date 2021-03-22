«Слезы на глазах и ком в горле»: художник из Ижевска Семен Бухарин рассказал о победе в проекте «Я почти знаменит» на Первом канале

За победу художник получил 3 млн рублей

Дворник-художник из Ижевска Семен Бухарин стал победителем проекта «Я почти знаменит» (16+) на Первом канале. Сразу после этого Семен Викторович рассказал «Комсомолке» о закулисье съемок и о том, куда планирует потратить выигранные 3 млн рублей.

Поучаствовать в проекте Семена Бухарина буквально заставила директор Республиканского лицея-интерната Ольга Мокрушина. Вместе со своим заместителем женщина уговаривала дворника сменить обстановку и развеяться.

«Ольга Анатольевна меня насильно заставила. Говорит, давай, езжай, на работу не выходи», — делится победитель.

Однако ехать ему не хотелось, так как участвовать в проекте, считал он, «надо было по молодости». Тем не менее, руководство лицей уговорило и от поездки остались только хорошие впечатления: новые знакомства, прогулки по Москве. Как рассказал Семен Викторович, за те годы, что он здесь не был, столица очень изменилась, обновилась.

Съемки проекта прошли в рабочей обстановке. Но не обошлось без волнения — федеральный канал, зрители со всей страны. Конечно, не хотелось и подвести свою родину, Удмуртию, где художника знают многие.

Теперь он работает дворником в Республиканском лицее-интернате Фото: Архив «КП» в Ижевске

Последние дни съемки длились до 6:30 утра. За это время ижевский художник познакомился с участниками, узнал, кто и откуда и чем занимаются.

«Туда едут целеустремленные люди, у которых что-то в жизни происходит. Не сидят дома, стараются и сами решают свои проблемы. Таких людей всегда поддерживаешь. Меня тоже поддерживали. Очень приятно, что стоишь на сцене и появляется экран, где показывают учителей и учеников, которые тебя поддерживают. Представляете, даже до слез доводит», — рассказывает Семен Викторович.

В финале Бухарин изобразил легендарного артиста балета и члена жюри этого шоу Николая Цискаридзе. Изначально он хотел фото рисунка отправить лично Николаю, тот пошутил, мол, изобразите меня в финале! Режиссеры зацепились за эту идею — так и вышел победный рисунок.

В последний день съемок дворник даже уйти со съемок хотел пораньше, но сказали потерпеть и подождать, поддержать других участников. Когда вызвали трех финалистов - Семена Викторовича, Валентина Четверкина и Камилу Алиеву, наш претендент уже хотел поздравить молодого человека с победой и пожать ему руку, но тут открыли конверт.

Художник также украшал рисунками набережную ижевского пруда Фото: Алена Селезнева

«Я в шоке был! Я хотел этому мальчику пожать руку, поздравить и потом смотрю! Бухарин! Ёшкин кот, сам не ожидал! И слезы на глаза,и комок в горле, и ничего не можешь говорить», — делится впечатлениями победитель.

За победу художник получил 3 млн рублей. Но пока он еще не определился, как их потратит. Говорит, сестра живет плохо — поможет ей, возможно, на свое здоровье и лечение спины. Возможно, купит что-то для школы и ребят.

Кстати, ученики до сих поздравляют Семена Викторовича. Говорит, подходят и просят сфотографироваться. Даже фотосессию со звездой организовали.

Семен Бухарин стал популярен 10 лет назад, тогда он работал в 25 лицее Фото: Сергей ГРАЧЕВ

От участия в программе у ижевчанина только положительные эмоции.

«Крутишься-вертишься среди молодежи и забываешься ,что ты старик. И сам молодеешь! Там хорошо было, приятно. Такие дела», — подводит итоги участия Семен Бухарин.

Напомним, что Семен Бухарин стал популярен 10 лет назад, когда начал радовать своими рисунками на снегу учеников 25-го лицея. В последующие годы он сменил место работы и теперь работает дворником в Республиканском лицее-интернате. Художник также украшал рисунками набережную ижевского пруда в новогодние праздники и успел сменить зимние инструменты на газонокосилку. А недавно про него сняли фильм, который участвует в международном фестивале.

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