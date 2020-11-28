Итоги недели в Ижевске: избрание главы города, новые праздники и смертельное ДТП с троллейбусом Фото: Лада Иванова Фото: Архив «КП» в Ижевске

На календаре - 28 ноября, суббота. Самое время подвести итоги уходящей недели. «Комсомолка» собрала главные новости к этому часу.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Безграничный каток: жители взяли коньки и вышли на Ижевский пруд

Сын экс-мэра Архангельска умер в Ижевске от малярии

Спортсмен из Удмуртии победил на Всероссийских соревнованиях по боксу

Вернулись из-за границы: 427 человек не сообщили свой результат теста на коронавирус

Постановления о самоизоляции в Удмуртии заменили смс-сообщениями

Выплаты малообеспеченным семьям с детьми в Удмуртии могут увеличится в два раза

Первую партию новых трамваев отправят в Ижевск на этой неделе

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НОВЫЕ ПРАЗДНИКИ В УДМУРТИИ

24 октября на заседании двадцать девятой сессии Государственного Совета в окончательном чтении принят закон «О праздничных днях и памятных датах Удмуртской Республики». Таким образом в регионе будут отмечать еще новых 14 праздников и 19 памятных дат, сообщает пресс-служба ведомства (Подробности).

ВРЕЗАЛСЯ В ТРОЛЛЕЙБУС И ПОГИБ

Ночью 24 ноября 2020 года напротив дома № 87 по улице Баранова в Ижевске 22-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 врезался в троллейбус. Молодой человек не справился с управлением. От полученных травм он скончался. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии (Подробности).

ИЗБРАНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА

26 ноября, в ходе тайного голосования в городской думе был избран глава города Ижевска. Свой пост сохранил Олег Бекмеметьев. Он набрал 31 из 33 возможных голосов (Подробности).