Утро в Ижевске: увеличенный отпуск для многодетных, метеоритный поток и закрытие движения трамваев

Фото: Архив КП
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 13 августа, четверг. До выходных рукой подать! Правда, с пятницы синоптики обещают дожди. Ну а пока мы предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:
- 16-летний житель Удмуртии с ножом напал на семейную пару.
- «Чудо ночного неба»: жители Ижевска смогут увидеть метеорный поток Персеиды.
- В Общественной палате России оценили идею увеличить отпуск многодетным семьям.
- Горячую воду до конца недели отключат в южных микрорайонах Ижевска.
- Водитель мотороллера погиб в ДТП на трассе Удмуртии.
- Еще пять новых детсадов откроют в Удмуртии.
- Движение трамваев №№2, 7, и 9 будет закрыто по улице Льва Толстого в Ижевске.
ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:
Ремонт общественных пространств
Фото: Диля Ахмадишина
В 2018 и 2019 ижевчане голосовали за то, какие парки и скверы нужно облагородить в первую очередь. Голосование этого года уже началось. Не упустите возможности и проголосуйте.
Карта распространения коронавируса в Удмуртии
Фото: pixabay.com
В Удмуртии на утро 12 августа зарегистрировано 27 новых случаев заражения коронавирусом, за сутки выписали 26 человек. Продолжаем рассказывать о том, в каких районах больше всего заболевших.
ИСТОЧНИК KP.RU
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