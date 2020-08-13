Утро в Ижевске: увеличенный отпуск для многодетных, метеоритный поток и закрытие движения трамваев

Фото: Архив КП

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 13 августа, четверг. До выходных рукой подать! Правда, с пятницы синоптики обещают дожди. Ну а пока мы предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

- 16-летний житель Удмуртии с ножом напал на семейную пару.

- «Чудо ночного неба»: жители Ижевска смогут увидеть метеорный поток Персеиды.

- В Общественной палате России оценили идею увеличить отпуск многодетным семьям.

- Горячую воду до конца недели отключат в южных микрорайонах Ижевска.

- Водитель мотороллера погиб в ДТП на трассе Удмуртии.

- Еще пять новых детсадов откроют в Удмуртии.

- Движение трамваев №№2, 7, и 9 будет закрыто по улице Льва Толстого в Ижевске.

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

Ремонт общественных пространств

Фото: Диля Ахмадишина

В 2018 и 2019 ижевчане голосовали за то, какие парки и скверы нужно облагородить в первую очередь. Голосование этого года уже началось. Не упустите возможности и проголосуйте.

Карта распространения коронавируса в Удмуртии

Фото: pixabay.com

В Удмуртии на утро 12 августа зарегистрировано 27 новых случаев заражения коронавирусом, за сутки выписали 26 человек. Продолжаем рассказывать о том, в каких районах больше всего заболевших.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ДОБРОЕ УТРО, ИЖЕВСК!»