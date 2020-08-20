Утро в Ижевске: доходы членов правительства, возобновление работы детских садов и очное 1 сентября

Фото: Архив КП

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 19 августа, четверг. Надеемся, он будет последним холодным днем недели, потому что к выходным обещают потепление до +20. Ну а пока греемся, как можем и не забываем читать новости:

- Карта распространения коронавируса в Удмуртии на 19 августа 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших.

- Полицейские пресекли деятельность наркопритона в Удмуртии.

- «Сложный вопрос, никто однозначно не может ответить»: министр культуры Удмуртии рассказал, когда откроются кинотеатры.

- Чемпионат России по велосипедному спорту пройдет в Сети парке Ижевска.

- Члены правительства Удмуртии отчитались о доходе за 2019 год.

- C 1 сентября детские сады в Удмуртии начнут работать в обычном режиме.

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

Ремонт Центральной площади

Фото: Анастасия Захарова

Все мы с нетерпением ждем завершения ремонта Центральной площади города. Мы узнали, какие работы там проходят сейчас, и когда мы уже сможем увидеть новый фонтан.

Невероятные снимки метеоритного потока Персеиды

Фото: Вячеслав Ложкин

В ночь с 12 на 13 августа можно было увидеть невероятный метеорный поток Персеиды, или падение звезд. И фотограф из Удмуртии смог его заснять. Полюбуйтесь и вы!

Импортозамещение лекарств – смерть?

Фото: vk.com

Родители детей, больных сахарным диабетом бьют тревогу и выходят на одиночные пикеты. Причина – замена импортных лекарств на отечественные. Мы узнали, действительно ли новые препараты могут навредить деткам.

Как будут учиться школьники в Удмуртии с 1 сентября 2020 года?

Фото: Амир Закиров

Вопрос, нужно ли покупать форму ребенку к новому учебному году решет. Глава Удмуртии прокомментировал эту темы у прямом эфире вечером 19 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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